Mérlegelik Leó pápa monacói utazásának lehetőségét

Mérlegelik XIV. Leó pápa látogatását a Monacói Hercegségben – a hírt a Szentszéki Sajtóközpont hozta nyilvánosságra. Mindössze egyetlen napról lenne szó március végén.

Ha ez megvalósul, akkor ez lesz pápasága második külföldi apostoli útja, egyben ő lesz az első modern kori pápa, aki Monacóban jár.

II. Albert herceget Leó pápához kísérik az audienciára

Lehetséges pápai utak

Leó pápa első Olaszországon kívüli látogatását tavaly november 27-e és december 2-a között tette Törökországban és Libanonban. Rómába visszatérőben a repülőgépen válaszolt a következő útjairól kérdező újságíróknak. Akkor elmondta, hogy szeretne elmenni Algériába, hogy fölkeresse a Szent Ágostonhoz kapcsolódó helyszíneket, de azért is, hogy támogassa a keresztény és a iszlám világ közötti párbeszédet. „Nyilvánvalóan szeretnék nagyon ellátogatni Latin-Amerikába” – mondta, Argentínára és Uruguayra utalva, ahol reménykednek a pápa látogatásában, és a szomszédos Peruban is, ahol Robert Francis Prevost előbb misszionárius, majd püspök volt.

A monacói herceg a Vatikánban járt

Január 17-én XIV. Leó pápa audiencián fogadta a Vatikánban II. Albert monacói herceget, aki ezt követően az Államtitkárságon egyeztetett. A találkozón – amelyről a Szentszék közleményben tájékoztatott – a jól működő kétoldalú kapcsolatokról beszéltek, megállapítva, hogy a Katolikus Egyház pozitívan hozzájárul a hercegség társadalmi életéhez.

XIV. Leó pápa és a monacói herceg

Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, mint a környezetvédelem, a humanitárius segítség, valamint az emberi személy méltóságának védelme és előmozdítása.

A megbeszéléseken továbbá aktuális nemzetközi témákról is véleményt cseréltek, különös tekintettel a békére és a biztonságra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír