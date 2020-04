Ami nagy, az nagynak látszik,

ami kicsi, az kicsinek látszik,

de nem minden nagy látszik,

de nem minden kicsi látszik.

(Oravecz Imre: Eototo és Aholi a nagyról és a kicsiről)

Mi az ami (most) nagy és nagynak is látszik? A baj, a tanácstalanság, félelem, az üresség, az unalom, a bezártság és a magány.

Mi az ami (most) kicsi és kicsinek is látszik? A mozgástér, a közösség, a vigasz, gyakran a hit, a változtatás lehetőségei.

Mi az a nagy, és ami (általában) nem látszik? A járvány most sok olyan ember munkáját teszi láthatóvá, amit eddig alig vettünk észre vagy teljesen természetesnek gondoltunk, az orvosok, az ápolók, a gyógyszerészek, a polgári hatóságok és a fegyveres testületek, az áruszállításban és a boltokban dolgozók, a tanárok és oktatók és még sorolhatnám kiknek a nélkülözhetetlen szolgálatát, közülük is kiemelve az édesanyák és édesapák családokat fenntartó mindennapi erőfeszítését és áldozatát.

Mi az ami kicsi és (általában) nem annak látszik? Mindaz, ami egy kicsiny vírus hatására kártyavárként omlik össze, feleslegesnek, hívságosnak, felszínesnek, tévesnek vagy egyenesen hazugnak bizonyul.

Egy rendkívüli helyzetnek kereshetjük az okait, a túlélés vagy a veszteségek elviselésének módjait. De legalább ennyire fontos az, hogy tanuljunk belőle, hogy bölcsebbek legyünk általa és a hitünk érlelődjön. A költő versét egy latin szentencia új távlatba helyezi: „Non coerceri maximo, contineri tamen a minimo verum divinum est” - vagyis „Ami igazán isteni, azt a legnagyobb sem éri utol, mégis benne van a legkisebb-ben is”.

Isten életünk nagypénteki gyötrelmein és húsvéthajnali szépségein keresztül is arra hív bennünket, hogy megvilágítsa és átalakítsa a látható és láthatatlan, a nyilvánvaló és téves, az anyagi, az emberi és isteni nagyságról és kicsinységről alkotott elképzeléseinket. Igazán csak ő képes arra, hogy nagyon nagy hiányainkat és vágyainkat betöltse, mustármagnyinál is kisebb hitünket belülről növekedésnek indítsa, hogy figyelmessé tegyen minket az értünk végzett sokszor észrevétlen kisebb-nagyobb szolgálatok felbecsülhetetlen értékére és az általunk elvégezhető és elvégzendő akár kicsi akár nagy feladatok jelentőségére.

A legfontosabbra: a legkisebb-ben is jelenlévő és a legnagyobbat is meghaladó, olykor nagy, máskor kicsi, néha látszó, máskor szelíden rejtőző SZERETETÉRE.

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír