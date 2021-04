Mi mindenért hálásak az emberek? – Kinyitották a hálaládát Egyeken

A hálaládába családjaikért, a mindennapok történéseiért, apró eseményeiért megfogalmazott köszönő sorokat lehetett elhelyezni. Ezt bárki, bármikor, napközben is megtehette, sőt arra is volt lehetőség, hogy miután a templom csöndjében elmerülve a szívből szóló hálaüzeneteket papírra vetette valaki, imában köszönetet mondjon. A szervezők most beletekintettek a hálaláda értékes tartalmába és közzé tették a „hálás” gondolatokat. Ezzel szeretnének mindenkit arra buzdítani, hogy adjanak hálát a számukra fontos dolgokért, és rácsodálkozzanak rá arra, milyen aprónak tűnő dologért is mondhatunk köszönetet.

A hálaláda továbbra is várja a köszönő sorokat, a csöndes elmélkedőket a nap folyamán, bármelyik időpontban, eddigi teljes tartalma pedig elolvasható az egyeki Szent József-plébánia honlapján.

„Hála azért, hogy munkatársam férje jobban lett, akiért oly sokat imádkoztam. Hálát adok a csodás napfelkeltéért, a gyerekek szeretetéért, öleléseiért, apró ajándékaiért. Hálát adok, hogy volt kitartásom futni, érezhettem a napfény melegét az arcomon, és hogy futás közben láttam7-8 őzikét. Hálát érzek, hogy akkor sem hagysz el Uram, ha hűtlen vagyok. Köszönöm, hogy számítanak rám a barátaim, hogy küzdhetek magammal… és ezáltal formálsz engem. Köszönöm, hogy Általad éled a természet, és vele együtt a lelkem is. Hálát adok a szeretet fájdalmáért, hogy ebben az időszakban is támaszom lehetsz az Eukarisztiában. Hála, hogy a múlt héten Magadhoz vezettél engem, és időben eljutottam a misére. Köszönöm a szentségimádási alkalmakat, amikor megoszthattam Veled bánatomat, fájdalmamat, aggodalmaimat. Hála azért, hogy nem vagyok beteg. Hála, hogy motiválhatom barátnőmet a mozgásra, és ezáltal többet tudok róla. Hála édesanyám szeretetéért és a közös imákért.” „Teljes szívemből hálát adok Istennek! Mindenekelőtt a hitemért, amit szívembe helyezett! A Vele való állandó kapcsolattartás tud nyugalmat önteni szívembe, és teljes lelkemmel Rá tudom bízni szeretteimet, akiket Tőle kaptam! A mérhetetlen szeretetét minden pillanatban megtapasztalom!” „Hálás vagyok, hogy mindig egy lépéssel előttem jársz, Uram! Kezedben tartod életem és gondot viselsz rám, még akkor is, ha rossz gyermeked vagyok! Szereteted határtalan!” „Hálás vagyok a Fatimai Szűzanyának, hogy közbenjárt a veszélyben lévő 7 hetes magzatomért. Ezt a hálát nem lehet kifejezni szavakkal, ez az érzés örökké bennem lesz!” „Boldog vagyok, hogy ennyire sok embert ismerek, szerethetek!” „Köszönöm Istennek, hogy nincs bennem harag, és nem vagyok irigy!” „Hála a gyermekeinkért, akik a mennyországból tekintenek le ránk!” „Minél jobban szeretem Jézust, annál jobban szeretem a családomat és az embereket.” „Hálás vagyok a mai napért, hogy felébredtem, hogy a családdal közösen elmegyünk a vasárnapi misére, valamint azért, hogy azzal a férfivel tölthettem el a mai napot, akiért a szívem mindig is dobogott!” „Igazából én olyan sok mindenért vagyok hálás, Uram, hogy ez a papír kevés lenne minden felsorolására. Elsősorban hálás vagyok az életemért, a szülemiért, hogy igent mondtak rám. A páromért, akivel 24 éve vagyok házas. A gyermekeimért, akivel megajándékoztál minket. Hálás vagyok azért, hogy egészségesek vagyunk, van mit ennünk, innunk.” „Hálát adok, hogy ilyen jó családom van.” „Köszönet az értékes, szeretetteljes együtt töltött családi estékért, programokért, napokért, ünnepekért, percekért, pillanatokért.” „Hála, hogy a családommal minden este hálás szívvel, hálát adva, hálaimával hajtjuk álomra a fejünket!”



Forrás és fotó: Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



