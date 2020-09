Mi történik a kolozsvári Szent Mihály-templomban? – KÉPRIPORT

A templombelsőben jelenleg a hosszház keleti oldalát állványozták fel a boltozatig, ahol nemsokára befejeződnek a megerősítési és javítási munkálatok. Felkerült az új, kanálhátas vakolat is – a kissé hullámos felületű vakolattípust középkori templomok újravakolásánál használják azokon a falakon, amelyek eredetileg is vakolva voltak. Az új belső vajszínű festést kap. A templom külső részén a déli mellékszentély és a szentély falain dolgoznak, a köveket restaurálják, és a falakat statikailag megerősítik. A déli homlokzat állványzatából augusztusban két szeletet elbontottak, így két falszakasz mellett többek között a déli nagykapu is láthatóvá vált.

A következő ütemben a főszentély és a két mellékszentély belsejét, az északi fal egy részét és a tornyot állványozzák fel.

A déli szentélyben a Háromkirályok imádása-oltár mögött eddig ismeretlen, befalazott bejárat került elő, amely a templom három csigalépcsőjének egyikébe, a délkeletibe vezet.

Forrás és fotó: Szathmári Edina/RomKat.ro

Magyar Kurír