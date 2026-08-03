Miért érdemes holnap is felkelni? – Reménykeltő előadás Hévízen a nagyszülők és idősek napján

Az alkalmat Karácsonyné Kiss Enikő intézményvezető nyitotta meg. Majd Kiss László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában.

A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta, nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni? – Értelem, cél és remény az időskor éveiben címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt, gondolatébresztő előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, kapcsolatokra és reményre.

Az előadó hangsúlyozta, milyen nagy ajándék, ha van mellettünk valaki, aki valóban meghallgat bennünket, és milyen fontos, hogy mi magunk is odafigyeljünk embertársainkra.

A szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolása, az egymásra fordított idő és figyelem időskorban különösen nagy értéket képvisel.

Mihalec Gábor a megbékélés fontosságáról is beszélt. Arra bátorította a jelenlévőket, hogy saját életükben is a béke építői legyenek, hiszen a kiengesztelődés nemcsak kapcsolatainkat gyógyíthatja, hanem belső békénket is erősíti.

Előadásában arra is rámutatott, hogy

az időskor nem a fejlődés lezárulását jelenti. Új ismeretek elsajátítása, új élmények keresése, a kíváncsiság megőrzése és a mindennapokban megtalált célok hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk továbbra is értelmes és örömteli maradjon.

Kitért arra is, hogy a szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni, miközben lehetőségeinkhez mérten mindig tehetünk valamit testi egészségünk megőrzéséért is.

A program kötetlen beszélgetéssel zárult. A résztvevőket terített asztal várta, ahol szendvicsek és frissítő limonádé mellett megoszthatták egymással gondolataikat és személyes élményeiket.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír