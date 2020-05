Miért Miatyánk a neve Budapest legrövidebb utcájának?

Szerencsére nem is törölték a hivatalos nyilvántartásból, egyszerűen csak nem használták: nem írták ki se az épületekre, se a térképre. Megtehették, hiszen ide nem nyílt egyetlen kapu sem, vagyis az utca létezett is, meg nem is.

A belvárosi Miatyánk utca sikerrel pályázhat a város legrövidebb utcája címre, főleg, amióta a szintén Lipótvárosban található Perc utcát átépítés miatt megszüntették.

Vizsgáljuk meg, hogyan alakult ki és miként változott meg a neve az évszázadok során!

Első megjelölésekor – a legkorábbi adat 1803-ból való – Kupfergassének, azaz Réz utcának nevezték, mivel itt állt egy jeles rézöntőmester, bizonyos Remold János műhelye. Az utcácska másik oldalán Ürményi József, a Hétszemélyes Tábla tekintélyes bírája építtetett bérházat (a Kúria előtt a Hétszemélyes Tábla volt a legfelsőbb szinten ítélkező bíróság).

A rézöntő műhely valamikor az 1820-as években átköltözött az Arany János utcába és időközben felépült a Deák téri evangélikus templom, amely a mai napig fővárosunk legnagyobb protestáns temploma. Időszerűvé vált tehát a névváltoztatás. Mivel errefelé jöttek – utat rövidítve – az istentiszteletre Lipótváros evangélikus hitű polgárai, és nagyjából annyi idő alatt mentek végig a soron, ameddig az ember magában elmond egy Miatyánkot, megszületett az új név. Az 1820-as években már a Miatyánk kezdő szavairól Pater Noster Gasse (Pater Noster köz), amelynek magyar alakját – Miatyánk utca –1873-ban törvényesítette a Fővárosi Közmunkák Tanácsa.

Innen számítva hosszú évtizedeken át megmaradt a Miatyánk utcanév. Az 1950-es évek elején, érzékelve talán, milyen furcsán cseng, hogy a Deák Ferenc utcát a Sztálin, majd Engels térrel (a mai Erzsébet térrel) éppen ez a kis köz köti össze, azt az akkor kézenfekvőnek tűnő megoldást választották, hogy az utcát mint közterületet egyszerűen megszüntették. A rendszerváltás után, az 1990-es években aztán visszakerült a tábla a „helyére”.

S hogy mi a történetük az utca két oldalán álló szállodaépületeknek? Kiderül ITT.

Az utcanévtáblát – reméljük – ma már nem csak az imádság tartja a helyén…

Forrás: Tittel Kinga/pestbuda.hu

Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu

Magyar Kurír