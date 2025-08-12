Míg élek, remélek! – 34. alkalommal tartották meg a Bugaci Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábort

„Minden hiábavalóság… csupa hiábavalóság!” – olvastuk a Prédikátor könyvéből augusztus 3-án, vasárnap, amikor elkezdődött a 34. Bugaci Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor.

Nem túl derűs szavak, még ha nem kevés élettapasztalat áll is mögöttük.

Szent Pál apostol azonban arra biztatja Jézus követőit, hogy a „reményben legyetek derűsek!”

A sok megpróbáltatást, kiszámíthatatlan katasztrófát, fegyveres konfliktust, betegséget és egyéb bajokat látva valóban jogosnak tűnik a bizonytalanság és a jövőtől való félelem érzése. Ez azonban megbénítja az embert.

Hogyan találhatunk reményt a jövőbe tekintve?

Ebben szerettünk volna segíteni a tábor résztvevőinek.

Idén több mint kétszázan vettek részt a táborban a Hittanyán. Előadóink voltak Farkas István piarista szerzetes; Székely János szombathelyi megyéspüspök; Benyik György aranymisés biblikus professzor; Rónaszéki János, a pestszenterzsébeti Szent Erzsébet-templom káplánja, a Caffe Francesco alapítója, valamint Finta József táborvezető és Fodor Réka (Afréka) missziós orvos, aki egy sokkal nehezebb helyzetben lévő földrész keresztényeinek lelkes hitéről és életöröméről tett tanúságot.

A fő előadásokon kívül voltak egyéb tanúságtételek és beszámolók is, például a börtönben megtért Veres István, valamint főegyházmegyénk újmisés papja, Hódi Dávid részéről. Az előadásokat szokás szerint csoportbeszélgetéseken dolgozták fel a fiatalok.

Rengeteg közösségi játék, napi szentmisék, szentségimádás, imák és áhítatok tették még színesebbé és lelkesítőbbé a programot.

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek is mutatott be szentmisét és szólt az ifjúsághoz.

Bízunk abban, hogy az egyhetes intenzív lelki és közösségi élmény által fellelkesített gyerekek,

fiatalok tudnak a remény jelei, követei lenni a hétköznapokban ott, ahol élnek, azok számára, akik körülveszik őket.

