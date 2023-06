Miguel Maury Buendía érsek könyvét mutatták be Kolozsváron

A könyvbemutató moderátora Schuller Hajnal iskolaigazgató volt. Az ünnepi rendezvény hozzászólásokkal, kérdésekkel, beszélgetéssel folytatódott, és dedikálással ért véget.

A szerző Ferenc pápa képviselője volt Romániában, nyolc esztendőn át. Jelenleg az Egyesült Királyság apostoli nunciusa, onnan érkezett a kolozsvári könyvbemutatóra. Új állomáshelyén részt vett III. Károly király koronázásán; a király bemutatkozó látogatáson is fogadta Buendía nuncius-érseket.

*

Miguel Maury Buendía Madridban, Spanyolországban született, Italica címzetes érseke. Földrajzot, történelmet és dogmatikát tanult. Doktori fokozatot szerzett a római Angelicumban a filozófia és a jogtudomány összefüggéseiről írt dolgozatával. 1987-től az Apostoli Szentszék diplomatája, 2015-től 2023 áprilisáig romániai apostoli nuncius volt.

Ezúttal nem teológiai szakértekezést, vagy amint maga a szerző fogalmaz, nem hivatásösztönzést szolgáló könyvet tarthat kezében az olvasó, hanem a kiváló vatikáni diplomata természet- és állatszeretetét ismerheti meg.

Amikor az ember és állatok kapcsolatáról beszélünk, óhatatlanul eszünkbe ötlik Szent Ferenc állatszeretete; a Szentírásban is gyakran esik szó az ember és az állatok kapcsolatáról, különböző összefüggésekben. A teremtés történetében például azt olvashatjuk, hogy Ádám nevet ad az állatoknak, Isten mintegy segítőtársul adja neki őket. Noé történetében pedig arra látunk példát, hogy Isten emberrel kötött szövetsége az állatokra is kiterjedt. Noé történetében azt is láthatjuk, hogy az állatok bizonyos értelemben létükben az emberre utaltak. Illés történetében, amikor egy holló vitt számára táplálékot a pusztában, arra találunk példát, hogy az ember az állatok segítségére is szorulhat. A zsoltárokban sokszor úgy jelennek meg az állatok, mint akik az emberrel és az egész teremtett világgal együtt Istent dicsérik.

A beszélgetés során Miguel Maury Buendía elmondta: kilenc éve írta e könyvet, amikor még Kazahsztánban volt apostoli nuncius. A kötet román nyelven korábban megjelent, a magyar kiadáshoz, amelyet Kovács Gergely érsek tett lehetővé, külön a magyar olvasóknak szóló előszót készített. Elmondta, hogy jelenlegi állomáshelyén magyar munkatárssal dolgozik együtt.

Fodor György, a kötet fordítója az elmélyülést segítő könyv humorát is kiemelte. Az egyes fejezetekben leírt történetek összefüggésben állnak Miguel Maury Buendía érsek diplomáciai szolgálati helyeivel.

A könyvbemutatón néhány részlet hangzott el a kötetben szereplő történetek közül, többek között A Panteon és galambjai című fejezetből.

A jelenlévők kérdéseire válaszolva Miguel Maury Buendía érsek beszélt a zene, a képzőművészet, az irodalom kommunikatív szerepéről, a teremtett világ egészéhez fűződő kapcsolatáról, a művészet erejéről.

A könyvbemutatón fellépett az Intono Quartet (Trombitás István, Sonia Vulturar, Jakabffy Edina és Jakabffy Kristóf); Joseph Haydn D-dúr vonósnégyesének három tételét adták elő.

Az esemény végén a nuncius dedikálta a kötetet.

Két rövid videó és a teljes képgaléria IDE kattintva megtekinthető.

Forrás: Gyulafehérvári Főegyházmegye

Fotó: Cziple Hanna Gerda, Dénes Gabriella, Szász István Szilárd

Videó: Ozsváth Judit

Magyar Kurír