Mikor sikeres a katolikus egyetem küldetése? – Fábry Kornél püspök a PPKE hallgatóival beszélgetett

„A remény zarándokai” mottóval zajlik szeptember 13. és 21. között a XIX. Ars Sacra Fesztivál, országszerte százával kínálva ingyenes programokat. A PPKE BTK is sokszínű eseménysorral kapcsolódik a rendezvénysorozathoz. Szeptember 16-án ünnepélyesen kihirdették a #reménybenézve fotópályázat nyerteseit, a beérkezett pályaművekből pedig tárlat nyílt a kar Boldog Salkaházi Sára imatermében.

Az eseményen jelen voltak a Szociális Testvérek Társaságának tagjai is – a magyar alapítású szerzetesközösség jóváhagyása révén viselheti az imaterem a Boldog Salkaházi Sára nevet. A díjakat Birher Nándor Máté, a PPKE BTK dékánja adta át a nyerteseknek.

A pályázat tavaszi felhívása a remény személyes, közösségi és spirituális arcait kereste; a kezdeményezés Ferenc pápa 2023-as budapesti, Pázmányon tartott beszédére rezonált, amelyben a Szentatya arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyetemnek a „remény laboratóriumának” kell lennie.

A kiállítás megnyitója kapcsán nemcsak a képek kerültek a középpontba, hanem az a kérdés is, amely – Fábry Kornél püspök megfogalmazásában –

egy katolikus egyetem küldetésének igazi sikerét mutatja: hányan érkeznek ide hit nélkül, és hányan távoznak innen hittel?

A püspök kötetlen beszélgetés keretében osztotta meg gondolatait a PPKE BTK hallgatóival: nem előadást tartott, inkább párbeszédet kezdeményezett, amelyben a közönség kérdései éppúgy alakították a szóba kerülő témákat, mint a saját tapasztalatai.

Szó esett a digitális tér nyújtotta lehetőségekről és a csapdáiról is. Fábry Kornél szerint az online közeg értékes kiindulópont, de nem végállomás: az elmagányosodás korában rendkívül fontos, hogy a képernyőn túllépve valódi találkozások, közös élmények is szülessenek. Az Egyház szerepét ebben kulcsfontosságúnak nevezte: hidat kell építeni a virtuális jelenlétből az élő közösség felé. Úgy fogalmazott: jó volna, ha a templom – de az egyetem is – újra természetes találkozóhellyé válna a fiatalok számára, ahol együtt lehetnek a barátokkal, kérdezhetnek, vitatkozhatnak.

A hallgatói kérdések nyomán a párkapcsolatok és az elköteleződés témája is előtérbe került. A püspök úgy látta, korunk „azonnalisága” könnyen háttérbe szorítja a döntésekhez szükséges türelmet. Rámutatott: a szabadságot sokszor a halogatással azonosítjuk – addig vagyunk „szabadok”, amíg nem választunk. Holott a döntés és a hűség az, ami felszabadít: mélységet ad a kapcsolatoknak, tájékozódási pontot a viharos helyzetekben, és megóv attól, hogy pillanatnyi benyomások sodrásában éljünk.

A párbeszéd végére a fotókiállítás képei és a kimondott gondolatok összekapcsolódtak; beszélgetést indítottak el, amelyben mindenki közelebb kerülhetett saját kérdéseihez és válaszaihoz. Ha pedig egy katolikus egyetem küldetése tényleg az, hogy minél többen találják meg ott a hitet, akkor ez az este – a hallgatói kérdésekkel, a személyes tanúságtételekkel és a közösségi jelenléttel – pontosan ennek a küldetésnek a lényegét valósította meg.

A PPKE BTK egész héten programokkal várja az érdeklődőket az Ars Sacra Fesztiválon.

Az Őseink zarándokútjain előadás-sorozat Rómától Jeruzsálemen és Santiago de Compostelán át Aachenig kalauzolja a hallgatóságot.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

