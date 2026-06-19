Minden dicsőség Istené – Curaçaói és német focisták együtt imádkoztak a világbajnoki meccs után

Mindannyian testvérek vagyunk

Curaçao, ez a Karib-tenger déli részén, Venezuela partjai közelében fekvő, a Holland Királysághoz tartozó szigetállam, a legkisebb ország a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon vasárnap, az első mérkőzésén 7–1-re kikapott Németországtól. De az a jelenet, amely világszerte bejárta a közösségi médiát és címlapsztori lett a sporthírekben, a meccs végén történt: a német Felix Nmecha és Jonathan Tah válogatott játékosok csatlakoztak a curaçaói focistákhoz, hogy együtt imádkozzanak.

„A pályán ellenfelek vagyunk, de a meccs után mindannyian keresztények és testvérek. Csak elmondtunk együtt egy rövid imát, mert mindannyian nagyon hálásak vagyunk” – nyilatkozta a német középpályás, Felix Nmecha.

„Természetesen az eredmény is örömteli számunkra, de mindannyian hisszük, hogy Jézus dicsőül meg a mérkőzésen keresztül, ezért gyűltünk össze imádkozni” – tette hozzá.

Minden dicsőség Istené

A Borussia Dortmund középpályása már a hatodik percben megszerezte a vezetést, majd nem sokkal a félidő vége előtt tizenegyest harcolt ki a német csapatnak.

Nmecha térdre ereszkedve ünnepelte a gólját: jobb kezével az ég felé mutatott, képzeletbeli koronáját pedig a fejéről a gyepre helyezte, amivel szimbolikusan az Úrnak adott minden dicsőséget.

A német válogatott első világbajnoki mérkőzése után Nmecha megosztott egy fotót az ünnepléséről az Instagramon, a következő felirattal: „Köszönöm, Jézus.” Hitét már a mérkőzés előtt is kimutatta, amikor Bibliával a kezében szállt le a csapatbuszról.

„Csak Jézus tudott betölteni”

A német válogatott játékos nagyon nyíltan beszél a hitéről. Instagram-profiljában ezt írja: „A futball a szenvedélyem, Jézus a támaszom.” Nmecha gyakran osztja meg tanúságtételét és bibliai idézeteket a közösségi oldalain.

Néhány nappal Németország első vb-meccse előtt a Fussball mit Vision (Focimisszió) platformnak adott interjúban nyilatkozott hitéről. Ezt a fórumot aktív és már visszavonult keresztény profi labdarúgók hozták létre azzal a céllal, hogy „megosszák a sport és a keresztény hit iránti szenvedélyüket”.

A válogatott középpályás felidézte: „Úgy nőttem fel, hogy templomba jártam, gyakoroltam a keresztény hitet, imádkoztam, és azt mondtam az embereknek, hogy keresztény vagyok – jó embernek tartottam magam.” Azonban 18 évesen, amikor a Manchester City ifjúsági csapatában játszott, egy hosszan tartó sérülés alatt magába nézett: „Rájöttem, hogy nem vagyok jó, és valójában szükségem van a Megváltóra; ez vezetett el Jézushoz.”

A német játékos szerint „a foci hatalmas áldás, de soha nem fogja megadni azt a beteljesülést, amit az ember remél tőle”.

„Ha megnyered a Bajnokok Ligáját, utána már a következőt akarod. Ha megnyered a világbajnokságot, már egy újabbat akarsz. Az a felismerés, hogy csak Jézus képes betölteni engem, rengeteget segített [...] olyan sok békesség, öröm és igazság van Jézusban” – vallotta.

A curaçaói csapat hite

A curaçaói focisták is nyilvánosan kifejezték hitüket a hollandiai edzőtáboruk végén, amikor a jól ismert The Goodness of God (Isten jósága) című keresztény dicsőítő éneket énekelték, és meghallgatták egyik játékostársuk, Kenji Gorré tanúságtételét.

Ezt a világbajnokságon is folytatják: az edzések alatt Istent dicsőítik, és alig néhány órával az első, Németország elleni mérkőzésük előtt is összegyűltek a csapat szállodájában, hogy együtt imádkozzanak.

Forrás: Evangelical Focus

Fotó: Lars Baron/Getty Images via AFP (Nmecha gólöröme), Christian Charisius/dpa Picture-Alliance via AFP

Székács István/Magyar Kurír