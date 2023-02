Minden kárpátaljai római katolikus intézmény áramellátását biztosítja a Katolikus Karitász

A Munkácsi Szent Márton Egyházmegyei Karitász raktáránál történő adományátadás alkamával adtak tájékoztatást a felek. Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta, hogy az összefogásnak köszönhetően húsz generátort tudtak átadni, és arról is beszélt, miért van szükség áramfejlesztőkre. „Kárpátalján jelentős áramkimaradások vannak, melyek hihetetlenül megnehezítik a lakosság életét és az intézmények munkáját. Az összefogás célja, hogy megőrizzük a kárpátaljai intézmények működőképességét, hogy a legkisebbek óvodába és iskolába járhassanak, és ne fázzanak, hogy a kórházakban gyógyíthassanak, és a közösségi intézményekben se álljon meg az élet.”

A Katolikus Karitász az elmúlt hónapokban már számos intézmény, köztük óvoda, iskola, kórház számára adományozott generátorokat, kapott például generátort gyermekotthon és tűzoltóállomás is. Ez a sor bővül most további iskolákkal, óvodákkal, közösségi létesítményekkel.

A generátorok mellett élelmiszer-adományokat pakoltak ki a karitász segítői további két kisteherautóból, ezekkel a rászorulók mindennapi támogatását és a népkonyhák működését támogatják.

Rendik András, a Svéd Lions Clubok Szövetségének alkormányzója a segélyszállítmány átadásakor elmondta, hogy a Svédországban működő 340 klub összesen közel 8200 tagja kapcsolódott be az ukrajnai rászorulók támogatását célzó gyűjtésekbe. A most leszállított húsz generátor összértéke mintegy nyolcmillió forint, és további adományok szervezésén dolgoznak a jövőben is.

A Munkácsi Egyházmegyei Karitász gondoskodik arról, hogy a gyermekotthonok, idősotthonok lakói és a rászorulók kapják meg a segítséget. A támogatást átvevő Fehér Ferenc, a szervezet igazgatója kiemelte, hogy a súlyos áramkimaradások ellehetetlenítik az ingyenkonyhák, idősotthonok, rehabilitációs központok és egyéb szociális intézmények működését.

A mostani adománnyal együtt már mind az ötven római katolikus kárpátaljai intézményben biztosított lesz az áramellátás. A most átadott generátorok egyebek között a huszti magyar tannyelvű iskolába, a fancsikai óvodába, a rahói iskolába kerülnek, és néhány plébániai karitászszervezet is kap a készülékekből.

A Katolikus Karitász saját forrásokból, adományokból és a nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően rendszeresen tud segítséget nyújtani a háború sújtotta Ukrajna kárpátaljai településein. A rászorulóknak, belső menekülteknek, időseknek, gyerekeknek tartós élelmiszert, a kórházaknak orvosi és gyógyászati segédeszközöket, az intézményeknek pedig tárgyi eszközöket és generátorokat biztosít a segélyszervezet.

A Katolikus Karitász a magyarországi rászorulók támogatása, szociális programjai fenntartása mellett végzi ezt a feladatot, amelyhez hazai és nemzetközi szervezetek, vállalatok és magánszemélyek adományai is szükségesek. A szervezet hálásan köszöni a támogatóknak a segítséget és a hatalmas összefogást, amelyhez a 1356-os adományvonalon és online adományozással is hozzá lehet járulni, hogy még több szükséget szenvedőhöz juthasson el a reményt jelentő segítség.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír