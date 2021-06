Mindenkinek joga van az emberhez méltó élethez – Katolikus idősotthon a kárpátaljai Gálocson

Amikor az idős családtag már nem képes önállóan ellátni magát, az önmagában is végtelenül kiszolgáltatott állapot. Amellett, hogy az ápolásra szoruló embernek rengeteg nehézséggel kell megküzdenie, a róla gondoskodó családtagokat is komoly kihívás elé állítja a helyzet, a hozzátartozó gondozása ugyanis nem csupán pénzkérdés. Hatalmas mentális, lelki és fizikai terhet ró az érintettekre.

Ebben a nehéz, sokszor kilátástalan élethelyzetben nyújthatnak hatalmas segítséget az idősotthonok. Sajnos még mindig negatív kicsengése van annak, ha valaki idősek otthonában tölti élete utolsó éveit, holott ezekben az intézményekben az idős emberek sorstársaikkal vannak együtt, nem pedig magányosan, felügyelet nélkül, arra várva, hogy hazajöjjenek a munkából a gyerekeik. Az otthonok befogadóképessége azonban korlátozott, így sokszor évekig tartó várakozás előzi meg, mire valakit felvesznek egy ilyen intézménybe.

A Gálocson nemrég megnyitott Kalkuttai Szent Teréz idősek otthona három kategóriában tud maximum tizenöt idős embert fogadni: egyrészt egyedülálló idős férfiakat és nőket, akiknek nincsenek hozzátartozóik és saját döntéssel az otthonba szeretnének kerülni, másrészt olyan idős embereket, akiknek ellátását a családtagjaik nem tudják megoldani, de biztosítják az ellátás anyagi fedezetét, harmadrészt pedig ideiglenes szállást is biztosítanának ápolásra szorulóknak, maximum két hónap időtartamra. Ez utóbbi lehetőséggel azoknak a hozzátartozóknak szeretnének segíteni, akik saját maguk is orvosi kezelésre vagy egyszerűen pihenésre szorulnak.

A részletekről Fekésházi Dianána, az otthon vezetője úgy nyilatkozott, hogy elsősorban katolikus magyar időseket várnak, amennyiben a jelentkező beleegyezik az otthonban történő elhelyezésbe és elfogadja a szabályzatot. A felvételről szóló döntést három hónap próbaidő előzi meg, ugyanis ha valaki képtelen az együttélésre, esetleg pszichés beteg, aki ön- vagy közveszélyes, illetve zavarná a többi lakót, az intézmény nem tudja fogadni.

Magatehetetlen, fekvő betegeket korlátozott számban tudnak ellátni. A heti orvosi látogatást biztosítják, azonban a kórházi kezelést helyben nem tudják majd megoldani, azt a hozzátartozónak kell intéznie. A hozzátartozók ápolási hozzájárulást fizetnek – a felvett idős ember nyugdíja, illetve ingatlana is fedezetet nyújthat, korlátozott számban pedig szociális ösztöndíj is megpályázható a költségek fedezésére –, valamint az esetlegesen szükséges pelenka és gyógyszerek beszerzését is ők intézik.

A lakók számára az otthonban 24 órás felügyeletet, napi négyszeri étkezést, takarítást, tiszta ruhát és ágyneműt, otthonos légkört, heti orvosi látogatást biztosítanak, valamint lesz papi szolgálat, mód nyílik lelkigondozásba és napi közös imádságba bekapcsolódni.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye



