Mindennap a rászorulókért – Élelmiszermentés a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitásznál

– Miről szól ez a program?

– Az élelmiszermentés az egyik nagyon hasznos programunk, ami azt jelenti, hogy a lejárat előtt álló, de még fogyasztható élelmiszereket elszállítjuk reggelenként az áruházból, és még aznap átadjuk nélkülöző, rászoruló embereknek.

– Melyik nagy hipermarkettel van erre szerződésük?

– Jelenleg a Tescóval van megállapodásunk, de nagy örömünkre a Lidl Magyarországgal is elkezdődött ez a folyamat, így hamarosan két helyről történik reggelente a szállítás. Fontos megemlíteni a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szerepét ebben a programban, hiszen a szervezet kezdeményezésére és koordinálásával jött létre ez a segítő szolgálat.

– Mi történik ezekkel az élelmiszerekkel a mentés után?

– A megmentett élelmiszereket kiosztjuk a rászoruló családoknak a karitászcsoportok és az önkéntesek segítségével. Hangsúlyoznunk kell, hogy ahogy a többi programunk, ez is nehezen valósulhatna meg az önkéntesek munkája nélkül. Ahogy említettük, az év minden napján, amikor nyitva van a hipermarket, minden reggelt ott kezdünk. Nagyon örülünk, hogy ezeket a feleslegeket nem kidobják, hanem felajánlják rászoruló családok részére. Így is nagyon nagy az élelmiszer-pazarlás, ami hatalmas környezeti terhelést is jelent. Az élelmiszermentéssel ezt a környezeti szennyezést is csökkenthetjük, nem beszélve arról a segítő munkáról, amivel sok száz családnak okozunk örömet.

– Számokban mit jelent ez?

– Éves szinten elég nagy mennyiségről van szó, mert csak a fent említett Tesco Hipermarketből évi 4 millió 50 ezer kiló élelmiszert mentünk meg. Napi fogyasztásra alkalmas élelmiszerekről van szó, tehát zöldségek, pékáruk, időnként húskészítményeket is tudunk elszállítani. Egy átlagos napon 60–70 kilogramm pékáru és 40-50 kilogramm zöldség, gyümölcs marad meg.

Az egyik ilyen csoport, amely elosztja ezeket az élelmiszereket, a Kertvárosi Szent Erzsébet Karitász, ahol az önkéntesek csomagokat készítenek és kiosztják a családoknak. Hozzájuk hetente egyszer érkezik a „mentés”, és ilyen alkalmakkor 40-50 csomagot készítenek és adnak át.

Nagy munka van e mögött a program mögött is. Mindig jó érzés, ha látjuk, hogy segíthetünk, még ha kicsi dologról van is szó. Hetente ezeknek az embereknek biztos lehetőség is ez arra, hogy személyesen találkozhassanak a segítőkkel, a karitász önkénteseivel, akik az élelmiszer mellé néhány jó szót, kedves biztatást is adnak ajándékba. Ez is apróság, de örülünk, ha adhatunk, mert a karitásznak a küldetése, hogy az önkéntesek személyes szeretete jusson el a bajbajutottakhoz, rászorulókhoz.

