Mindenszentek ünnepe a püspöki székhelyeken

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc megyéspüspök mindenszentek ünnepén a debreceni Szent Anna-székesegyházban mutatott be szentmisét. A főpásztor a szentek példáját állította a hívek elé, akik életük válaszútjához érkezve mindennap Isten mellett döntöttek, az Ő útját, akaratát keresték. Isten bennünket is meghívott az örök életre, és várja a válaszunkat. Istennek semmi sem lehetetlen, de ehhez nekünk meg kell hozni a személyes döntésünket, és a kegyelemre igent kell mondanunk. Mi is Isten szentjei közé szeretnénk majd tartozni – hangsúlyozta. Jézus arra tanít, hogy a mi világunk az Ő országából való legyen. Hozzá tartozunk, keresztségünk óta lefoglalt bennünket, meghívott, hogy a barátai legyünk.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás a Szent István-bazilikában mutatott be szentmisét. Prédikációjában hangsúlyozta, minden ember arra kapott hivatást, hogy szent legyen. Vegyük észre, hogy mi is rászorulunk a megtérésre. Igyekezzünk minden adottságunkat és minden lehetőségünket a megtérő bűnös lelkesedésével és szeretetével Krisztus akarata szerint felhasználni, mert az idő rövid, a földi élet véges és örök sorsunk itt dől el.

Erdő Péter szentbeszéde ITT olvasható.

Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

*

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban mutatta be az ünnepi szentmisét. Amikor az összes szentet együtt ünnepeljük, akkor rácsodálkozhatunk arra is, hogy milyen sokféle Isten kegyelmi működése az emberekben – hangsúlyozta homíliájában. Minden szent sajátos formáját mutatja az életszentségnek, amely nem valósulhat meg Isten kegyelmi gazdagsága nélkül. Schütz Antal teológust idézte: „Olyan időt élünk, amikor az ember megtanul fölfigyelni arra a sokszor szokatlan és kemény nyelvre, amellyel a szentek beszélnek.”

Veres András szentbeszéde ITT olvasható.

Fotó: Ács Tamás





Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Győri Egyházmegye

Magyar Kurír