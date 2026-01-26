Miniszteri dicséretben részesült az Egri Főegyházmegyei Levéltár vezetője

A magyar kultúra iránti tisztelet és elhivatottság jeléül, valamint a magyar kultúráért dolgozók iránti megbecsülés kifejezéseként rendezte meg a Heves megyei kormányhivatal a Magyar Kultúra Napja Heves Vármegyei Gálát és Díjátadó Ünnepséget az egri városháza dísztermében.

A rendezvény a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Magyar Nemzeti Művelődési Intézet és az egri önkormányzat segítségével valósult meg. Az eseményen megköszönték mindazok munkáját, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a megye kulturális életének működtetéséhez és gyarapításához.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felterjesztésére harmincketten részesültek elismerő oklevélben. Az elismeréseket Ignácz Balázs, a megyei kormányhivatal vezetője adta át.

Az ünnepség fényét Szajkó Anita énekes előadóművész és a Lajtha László Néptáncegyüttes előadása emelte.

Forrás és fotó: heol.hu/Egri Főegyházmegye

