Miniszteri elismerésben részesült a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár igazgatója

Az elismerést olyan szakemberek kapták, akik hosszú évek óta meghatározó szerepet töltenek be Veszprém vármegye kulturális életében, értékőrző és értékteremtő munkájukkal szolgálva a közösséget.

Karlinszky Balázs munkássága az egyházi és történeti örökség szakszerű gondozásában, a levéltári és könyvtári kincsek megőrzésében, valamint azok közkinccsé tételében emelkedik ki. Szolgálata a múlt emlékeinek megőrzésén túl, hozzájárul ahhoz is, hogy a magyar kultúra és az egyházi hagyomány élő módon szólítsa meg a jelen és a jövő nemzedékeit.

Az érsekség közössége örömmel tekint erre az elismerésre, amely visszaigazolása annak a háttérben folyó, kitartó és felelősségteljes munkának, amelyet Karlinszky Balázs és munkatársai a Veszprémi Főegyházmegye szolgálatában végeznek a magyar kultúra javára.

