Mint az ősegyházban – Szeretetvendégségre várták a rászorulókat országszerte

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban fogadták a rászorulókat, ahol Csordás Gábor plébános köszöntése után Soltész Béla karnagy éneket tanított, majd rövid orgonaművel ajándékozta meg a résztvevőket. Ezt követően bábelőadás várta a családokat a plébánia udvarán, majd Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke az ebéd mellett lelki táplálékkal is ellátta a rászoruló embereket.

A főpásztor a jelenlévőknek elmondta, az Eucharisztia, a szentmise ünneplése már az őskeresztényeknél szeretetvendégséggel, agapéval kapcsolódott össze. A görög eredetű agapé szó szeretetet jelent, és a megvendégelés által Isten szeretetét szeretnék közvetíteni a testvérek felé.

Ugyanezen a napon Debrecenben is megvalósult a szeretetvendégség a Szent Anna Plébánia udvarán, ahol Krakomperger Zoltán, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynöke köszöntötte a vendégeket.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

*

Egri Főegyházmegye

Az Egri Főegyházmegyében tíz helyszínen, Egerben, Gyöngyösön, Kazincbarcikán, Miskolc-Avason, Miskolc-Diósgyőrben, Miskolc-Mindszenten, Miskolc-Újdiósgyőrben, a miskolc-vasgyári egyházközségben, Ózdon és Pétervásárán közel 600 rászorulót láttak vendégül a karitász munkatársai és önkéntesei.

Kazincbarcikán közös imádsággal, kulturális műsorral kezdődött a program, amelyen Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte a meghívottakat. Rámutatott, hogy az ősegyházban minden szentmise után rendeztek szeretetvendégséget. Azok a hívek, akik megtehették, kosarakban vitték adományaikat a rászorulóknak, az akkori társadalom legkitaszítottabb rétegének, akikkel a szentmise után együtt fogyasztották el azt. A tehetősebbek egy asztalhoz ültek a szegényekkel. „Mi is ezt tesszük ezen a napon. Ez nem egy egyszeri, hanem egy kiemelkedő alkalom, amely még inkább felhívja figyelmünket az összetartozásra, arra, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk és felelősek vagyunk egymásért.”

A katolikus egyház kétezer éve végez szeretetszolgálatot, hivatalos segélyszervezetén, a karitászon keresztül 90 éve teszi a jót. A kommunizmus időszakában ezt a segélyszervezetet is betiltották, mint ahogyan feloszlatták a szerzetesrendeket és mindent, amit az Egyház működtetett. Harminc évvel ezelőtt azonban a karitász újjászerveződött és ma Magyarországon már 800 településen 10 ezer önkéntes – ezen belül az Egri Főegyházmegyében 65 településen 911 önkéntes – teszi a jót az Egyház nevében és az evangélium szellemében.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Pap Ildikó/Egri Főegyházmegye

Fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Budapesten a II. János Pál pápa téren hatszáz rászorulót, hajléktalan embereket, szegény családokat, időseket, menekülteket látott vendégül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és segítő szervezetei, az Agrárminisztérium és a honvédség támogatásával.

„Jézus tápláló szeretetét szeretnénk megtapasztalni” – hangzott el a budapesti vendégség előtt a Ferences Szegénygondozó Nővérek köszöntőjében.

A rendezvényen részt vett és együtt evett a rászorulókkal Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Nagy István agrárminiszter és Szabó István honvédelmi államtitkár, valamint Berta Tibor tábori püspök, aki köszöntőt és asztali áldást mondott. Az ebéd alapanyagait az Agrárminisztérium ajánlotta fel, a Honvédelmi Minisztérium állította fel a sátrakat, és ők főzték meg hatalmas kondérokban a babgulyást. A desszert a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus süteménye volt, Karl Zsolt cukrászmester receptje alapján.

Tudósítónk, Thullner Zsuzsanna budapesti szeretetvendégségről szóló írása ITT olvasható.

Fotó: Ambrus Marcsi

*

Győri Egyházmegye

Csaknem 300 rászorulót vendégelt meg a Győri Egyházmegyei Karitász szeptember 4-én, szombaton délben a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nulladik napján. Az egyházmegyében három helyszínen, Győrben, Mosonmagyaróváron és Sopronban hangzott fel harangszókor az asztali áldás.

A szervezők törekedtek arra, hogy a gyakran személytelenséget sugalló ételosztás helyett közös elmélyülésre és egy kis beszélgetésre is meghívják a szegényeket. Ennek érdekében rövid elmélkedést és kulturális műsort hallhattak a rászorulók, melyben közreműködtek a házigazda szervezetek képviselői, versmondók és zenészek, illetve helyi lelkipásztorok.

Győrben Pergel Elza alpolgármester, Nemes Gábor intézményvezető és Lőrincz Attila karitászigazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd Bakonyi Tamara tanuló mondott verset, Kriston Pálné zenetanár, Molnár Dénes gordonkaművész, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar kürtszólamának kvartettje adott rövid hangversenyt. Győri Imre gyárvárosi plébános elmélkedése után Kálmán Imre püspöki irodaigazgató asztali áldásával kezdődött az ebéd, melyen a karitász győri önkéntesei szolgáltak fel.

Mosonmagyaróváron Galazka Szabina, a helyi karitászintézmény szakmai vezetője és Paksa Balázs karitászmunkatárs köszöntője után Bodó Zoltán magyaróvári plébános beszélt a krisztusi szeretet fontosságáról. A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium Kalazancius mozgalmának diákjai egy verset és egy éneket adtak elő, majd az ebéd során a helyi karitász-önkéntesekkel együtt beszélgettek el a megvendégelt rászorulókkal.

Sopronban Magyarász Anita intézményvezető-helyettes és Joós Bernadett szakmai vezető köszöntötte a szeretetvendégségben résztvevőket, majd a Virágfüzér Lakóotthon tagjai adtak rövid műsort. Ezután Marics István, a soproni Szent Margit-egyházközség plébánosa szólt az egybegyűltekhez, és a közös imádság után soproni karitászönkéntesek segítettek az ebéd lebonyolításában.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegyei Karitász

*

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Tarhonyás hús, uborka és kenyér is került a tányérokra szombat délben Debrecenben, az Attila téren. Az Eucharisztikus Kongresszus felhívásához kapcsolódva várta a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat a rászorulókat.

Kétszáz adag étel és terített asztalok fogadták a vendégeket. Az ebédhez Kocsis Fülöp metropolita atya is csatlakozott, aki úgy véli, a közös étkezés az embert még közelebb viszi az Istenhez.

– Az étkezés nem csupán táplálékbevitel, hanem – különösen a mi kultúránkban – a közösség kifejezése, közösségteremtő. Egészen másképpen hat a lélekre, ha közösen étkezünk – hangsúlyozta az érsek-metropolita.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

*

Miskolci Egyházmegye

Miskolcon a helyszínt és az ebédet a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola biztosította. Klasszikus vasárnapi ebéd: húsleves, rántott hús, krumpli, sütemény és kávé szerepelt az étlapon. Mint egy ünnepség – mondták többen is. A Miskolci Egyházmegyei Karitász igazgatója, Csejoszki Szabolcs atya és önkéntesek segítettek a terítésben és a tálalásban; a vendégségen Orosz Atanáz megyéspüspök is együtt ebédelt a rászorulókkal. A vendégek meghívásában a miskolci hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek működtek közre, Szilvássyné Kiss Beatrix koordinálásával.

Ebéd után lehetőség volt vérnyomás- és vércukorszint-mérésre, egészségügyi tanácsadás igénybevételére is.

Az ebéden résztvevők egy kis ajándékot és élelmiszer-csomagot kaptak búcsúzóul. Az el nem fogyott ételt és csomagokat pedig a Napfényt az Életnek Alapítvány átmeneti szállójára szállították.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

*

Nyíregyházi Egyházmegye

A Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász is csatlakozott az országos felhíváshoz, hogy rászoruló embertársait vendégelje meg egy tál meleg étellel. Az egyházmegyei karitász és az egyházmegye más intézményeiből érkező önkéntesek ezenkívül fodrászatot, vérnyomás- és vércukorszint-mérést, valamint zenés-táncos műsort kínáltak a vendégeknek, akik személyre szabott tisztálkodási és higiénés szereket, ruhaadományt is kaptak, s lehetőségük nyílt a megyéspüspökkel vagy mentálhigiénés szakemberekkel való beszélgetésre is.

... A segítők talán többen vannak, mint a meghívott vendégek. Ábel püspök hálásan megköszöni mindkét csoportnak, hogy itt vannak. Az önkéntes egyházmegyei munkatársaknak az önfeláldozó feladatellátást, a vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást. „Az Evangéliumban leírtak időről időre jelenvalóvá válnak” – mondja a főpásztor rövid beszédében. Ezen a napon Jézus azon példabeszéde aktuális, melyben egy ember nagy lakomát rendezett, sokakat meghívott, de nem mindenki jött el.

„Talán több rászoruló ember látogatására számítottak ezen a napon a szervezők, de rá kell jönnünk olykor, hogy mi magunk is szegények vagyunk” – mondja a püspök.

P. Tóth Nóra egyházmegyei sajtós személyes hangú beszámolója teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye

*

Székesfehérvári Egyházmegye

A székesfehérvári egyházmegyei karitászközpont 37 rászoruló család, összesen több mint száz ember számára hirdetett szeretetvendégséget.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartott eseményt örömünnepnek nevezte köszöntőjében Sinkovicsné Máté Hortenzia karitász-igazgatóhelyettes, aki elmondta: Jézus példája nyomán, egy szeretetvendégséggel szerettek volna közösségi élményt, minőségi együtt töltött időt biztosítani a jelenlevőknek.

Spányi Antal karitászelnök beszédében azt hangsúlyozta: az esemény megszervezésének alapgondolata Jézus Krisztus főparancsa, hogy szeressük egymást. Ez az, ami az egyházat kétezer év óta mozgatja. „A szeretetparancsot az Egyház mindig próbálta a maga módján, a maga körülményeihez alkalmazkodva, a kor lehetőségei szerint megélni. Erre kell ma is példát mutatni, ezt tették a szentek, és ezt tette a Szentatya is, amikor az Eucharisztikus Kongresszus idejében arra biztatott, hogy nyissuk meg a szívünket mindenki felé. Hogy azt a szeretetet, amit Krisztustól kaptunk, osszuk meg az emberekkel. Így válik valóvá a kongresszus jelmondata: »Minden forrásom belőled fakad.« Krisztus mindenkit szeretett, és most nekünk is azt kell mondanunk, hogy követjük Őt a lehetőségeink, a körülményeink, az adottságaink szerint. Ez a mai alkalom egy jelzés a világ számára, hogy az Egyház a maga szeretetéről tanúskodni akar a világban. Szeretetével akarja Krisztus örök szeretetét, az Isteni szeretet törvényét és parancsát megmutatni. Az Egyház nem a hiábavalóságot hajszolja, hanem megpróbál az emberre figyelni, igaz emberséggel. Így azt gondolom, hogy Krisztus szeretetparancsa nemcsak bennünket formál, tesz teljesebbé, hanem így alakítja az egész világot is éppen általunk.”

A találkozás emlékezetessé tételéhez a Hungarikum Együttes dalai is hozzájárultak, amelyek hitről, szeretetről és Krisztus mindent átható jelenlétéről szóltak. Az eseményen részt vett Ugrits Tamás pasztorális helynök, irodaigazgató is. A szépen megterített asztaloknál felkínált háromfogásos, közös ebédet követően az ajándékcsomagok kiosztására is sor került, hogy szép emlékként maradjon meg az esemény mindent résztvevőnek.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Somogyi Tamás

*

Váci Egyházmegye

A Váci Egyházmegyei Karitász nevében Vácon 90 olyan személyt látott vendégül Varga Lajos segédpüspök több, a városban szolgáló pappal, a Váci Egyházmegyei Karitász munkatársaival, valamint a helyi plébániai csoportok vezetőivel közösen, akiket a Karitász rendszeresen támogat. Vendéglátók és vendégeik együtt fogyasztották el az ünnepi ebédet.

Varga Lajos váci segédpüspök köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a szeretetvendégség – görög szóval agapé – az ősegyház hagyománya volt és szorosan kapcsolódik az eucharisztiához. Az első keresztények közös étkezését jelentette, amelyet az egyházközséget összekötő szeretet kinyilvánítására és megélésére tartottak meg, kezdetben az eucharisztia vétele előtt, később azt követően. Kovács Gábor, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója elmondta, hogy szándékuk ennek a közös étkezési hagyománynak a felújítása a későbbiekben. Az ebédet követően felvágták a NEK 2020, a Karitász és a Váci Egyházmegyei Karitász 30. évfordulójának logójával díszített tortát.

A rendezvény helyszíne a Váci Egyházmegye váci képzési központja volt. Az ebéd előtt és után Lachegyi Imre blockflöteművész és művésztársai, tanítványai koncerttel ajándékozták meg a közösséget.

A Váci Egyházmegye más településein is volt hasonló szeretetvendégség: 19 településen összesen közel ezer embert fogadtak a nap folyamán. Pest megyében 12 településen (Aszódon, Dabason, Dányban, Dunakeszin, Gödön, Kartalon, Kerepesen, Monorierdőn, Nagymaroson, Turán, Újhartyánban és Vácott) 485 embert, Nógrád megyében hat településen (Bercelen, Diósjenőn, Karancsságban, Rétságon, Vanyarcon és Vizsláson) 455 embert, valamint Heves megyében Újhatvanban 25 embert láttak vendégül.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

