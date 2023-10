Miskolc mint filmfőváros

Ökumenikus zsűrik több mint negyven éve tevékenykednek a világ filmfesztiváljain, ahol az alapvető emberi és keresztény értékek szempontjából véleményezik az alkotásokat. Miskolcon tizenkettedik alkalommal adott át díjakat az ökumenikus zsűri. A testület tagjai az Interfilm részéről Rolf Deen (Hollandia) és Vígh Eszter, míg a Signis Katolikus Média Világszövetség részéről Réti László és Beata Golenska (Olaszország) voltak.

A 19. Miskolc CineFest 2023 Ökumenikus Zsűrijének díját a Libertate '89 kapta. A valós események alapján készült film története 1989-ben játszódik, Nagyszeben városában. Zaklatott, kézi kamerás felvételeken keresztül látjuk a Ceausescu-diktatúra végnapjait és az összeomlást követő káoszt. Az életükért küzdő szereplőket követve a film számos kérdéssel szembesít minket: milyen értékek alapján döntünk, ha egy politikai és egzisztenciális válságban próbára tesznek bennünket? Hajlandóak vagyunk áldozatot hozni a közösségünkért, vagy csak a saját érdekeinket szolgáljuk? Mit kezdjük a múlt bűneivel? Hogyan épülhet újra egy igazságosságon, békén és megbékélésen alapuló társadalom? Tudor Giurgiu rendező a román történelem feldolgozatlan időszakát tárja elénk, ugyanakkor egy olyan történetet is elmesél, amelyhez bárki kapcsolódni tud. A rendező üzenete egyszerű és világos: nem kell hősnek lenned ahhoz, hogy változást hozz. A román-magyar koprodukcióban készült történelmi filmdráma egyik producere Berger József, a vágó Lemhényi Réka, a mellékszerepekben pedig erdélyi magyar színészek (Bíró József, Dimény Áron és Deák Zoltán) láthatók.

A 19. CineFest keretén belül több magyar játék- és dokumentumfilm premierjére is sor került. A közönség itt láthatta először Tóth Barnabás Mesterjátszma című alkotását, valamint Reisz Gábor Magyarázat mindenre című filmjét, amely, szinte ezzel egyidőben, a velencei filmfesztivál Orizzonti szekciójában nyerte el az első díjat. A versenyprogramban két dokumentumfilm bemutatója örvendeztette meg a közönséget. Az egyik a Nikola Tesla – A fény gyermeke (r: Bánovits Ottó; Takó Sándor) volt, a másik Kempf Márta Anna Varrat című alkotása, míg versenyen kívül Dér Ásia legfrissebb munkáját (Nem halok meg) mutatták be első ízben.

A nagyjátékfilmes programban tizenhét film versenyzett. A Pressburger Imre-díjat a Rigó, rigó, szederinda című grúz filmnek ítélte oda a Jean-Marc Barr vezette nemzetközi zsűri. A történet főszereplője egy negyvennyolc éves nő, Etero, aki egy eldugott grúziai faluban él, és megrögzött vénlány. Főhősünk élete azonban egy nap a feje tetejére ál, mikor beleszeret egy férfiba, és hirtelen döntés elé kerül, hogy kapcsolatba bonyolódjon-e vele.

A Zukor Adolf-díjat, a fesztivál nagydíját a legendás finn rendező, Aki Kaurismäki Hulló levelek című filmje kapta. A mester a tőle megszokott stílusban mesél szerelemről és magányról. A végletesen mélabús történetet nézve már-már azt hihetnénk, ez úttal elmarad a megszokott, szelíden reményt keltő befejezés, azonban -- ahogy végletekig naiv ábrázolásmóddal és szívfacsaróan vicces zenei háttérrel - végül e védjegyével sem marad adósunk.

Nem első alkalommal fordul elő, hogy a zsűri elnőkének olyan szaktekintélyt hívnak meg, aki egyúttal az Európai Mozi Nagykövete díjat is átveheti a CineFesten. Jean-Marc Barr színész-rendezőt Luc Besson Nagy kékségéből ismerhetjük vagy Lars Von Trier olyan filmjeiből, mint a Hullámtörés, a Táncos a sötétben vagy a Dogville. A fesztivál életműdíját idén Almási Tamás kapta, aki magyar dokumentumfilmes szakma egyik legtermékenyebb és legelismertebb alkotója.

A játékfilmes program mellett a dokumentum- és rövidfilmes szekciókban is izgalmas alkotásokat vetítettek, miközben a magyar fiatal filmesek egy külön szekcióban mutatkozhattak be rövidfilmjeikkel, melyek közül a legjobbakat ugyancsak díjazta a zsűri. A fesztiválhangulathoz hozzátartozott, hogy a kitekintő vetítéseken további filmkülönlegességeket is megnézhetett a közönség.

Szerző: Réti László, Hajnal Gergely

Fotó: Mocsári László / CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2023. szeptember 24-i számában, Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.