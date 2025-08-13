Missziós napot tartottak Székelyhídon

A 2025ös jubileumi évet „a misszió idejeként akarjuk megélni egyházmegyénkben. A missziót mindenekelőtt saját magunkban kell előmozdítanunk, a lelki megtisztulást és megerősödést keresve. Missziós küldetésünk csak így képes a közösségben kibontakozni, igazi, kegyelmi forrásokat nyitogató találkozásokat eredményezni” – fogalmazott Böcskei László megyéspüspök szentévi körlevelében.

E gondolat jegyében tartottak a keresztúti ájtatosságot követően szentségimádást, majd tanúságtételek hangzottak el.

Vass Csaba CM lazarista atya missziós beszéde után rózsafüzért imádkoztak a hívek.

Forrás és fotó: nagyváradi egyházmegye; margittai plébánia

