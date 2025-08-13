Missziós napot tartottak Székelyhídon

Külhoni – 2025. augusztus 13., szerda | 9:01
Augusztus 7-én, a hónap első csütörtökén missziós napot tartottak a székelyhídi plébániatemplomban. Az ünnepre Margittáról érkezett meg a jubileumi szentév keresztje, melyet gyalogosan hoztak el a zarándokok. A szentmisét Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatta be. A jelen lévő lelkipásztorok a program egész ideje alatt szentgyónási lehetőséget biztosítottak a zarándokok számára.

A 2025ös jubileumi évet „a misszió idejeként akarjuk megélni egyházmegyénkben. A missziót mindenekelőtt saját magunkban kell előmozdítanunk, a lelki megtisztulást és megerősödést keresve. Missziós küldetésünk csak így képes a közösségben kibontakozni, igazi, kegyelmi forrásokat nyitogató találkozásokat eredményezni” – fogalmazott Böcskei László megyéspüspök szentévi körlevelében. 

E gondolat jegyében tartottak a keresztúti ájtatosságot követően szentségimádást, majd tanúságtételek hangzottak el.

Vass Csaba CM lazarista atya missziós beszéde után rózsafüzért imádkoztak a hívek. 

