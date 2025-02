Mit jelent egy színésznek, ha Jézust játssza? A kiválasztottak negyedik évada után kiderül a Dunán

Az évad zárása után egy különleges négyrészes dokumentumfilm-sorozatban a főszereplővel, a Jézust alakító Jonathan Roumie-vel indulhatnak az érdeklődők egy valóságos, ugyanakkor belső utazásra.

A kiválasztottak negyedik évada erőteljes történetekkel és felejthetetlen jelenetekkel várja a nézőket. Február 22-től, szombat 16 órakor a történet ott folytatódik, ahol az előző évad abbamaradt: Jézus tanítványai egyre inkább megértik, kit is követnek valójában.

Ahogy küldetésük egyre szélesebb körben terjed, Jézus (Jonathan Roumie) és tanítványai növekvő ellenállásba ütköznek, különösen a római hatóságok és a vallási vezetők részéről. Péter (Shahar Isaac) és a többi apostol egyre nehezebb döntésekkel szembesül, hiszen Jézus tanításai nemcsak a hitüket, hanem a bátorságukat is próbára teszik. Míg Mária Magdolna (Elizabeth Tabish) saját múltjával és küldetésével, addig Máté (Paras Patel) továbbra is azzal küzd, hogy elfogadják a tanítványok között. Júdás (Luke Dimyan) karaktere hangsúlyosabbá válik, mivel megkérdőjelezi Jézust. A csodák és tanítások nemcsak elmélyítik a követők hitét, de egyúttal fenyegetést jelentenek azokra nézve is, akik a hatalmukat féltik. Ahogy az események epizódról epizódra feszültebbé válnak, a tanítványok rádöbbennek, hogy Jézus küldetése hamarosan fordulóponthoz érkezik, amely mindnyájuk életét megváltoztatja majd.

A negyedik évad zárása után egy különleges négyrészes dokumentumfilm-sorozat is látható lesz a Duna csatornán Jonathan és Jézus címmel. A sorozat főszereplője, a Názáreti Jézust megformáló Jonathan Roumie személyes utazásai során különböző emberekkel beszélget Jézusról, és arról, mit jelent ma a hit és a szellemi útkeresés. Vall arról is, miként próbál közelebb kerülni a szerephez, és láthatjuk, hogyan változott meg magánélete a sorozat hatására.

