MKPK-közlemény: Együttműködés a gyermekek védelmében

A Magyar Katolikus Egyház az elmúlt években is kiemelten foglalkozott a korábban meglévő iskolahálózatának továbbfejlesztésével. E munka eredményeképpen számos új egyházi oktatási intézményben indulhatott meg az oktatás, illetve ezzel párhuzamosan a régebb óta működő intézményeink is megújultak. Ez a folyamat kiterjed az oktatás és nevelés minden szegmensére, amelynek keretében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia irányítása alá tartozó Katolikus Pedagógiai Intézet az elmúlt két évben kiemelten foglalkozott a gyermekvédelem megerősítésével is.

A Katolikus Pedagógiai Intézet 2020-ban az Amerikai Egyesület Államok Katolikus Püspöki Konferenciájával együttműködve elindított egy gyermekvédelmi, prevenció fókuszú, szervezetfejlesztési programot, amelyben 38 katolikus fenntartású köznevelési és szakképzési intézmény vett részt az elmúlt két évben.

A program eredményeinek kiértékelésére 2022 szeptemberében kerül sor. Ennek során a többi katolikus intézmény számára tizenkettő, a szervezetfejlesztésben részt vett óvoda, iskola mutatja be kialakított jó gyakorlatát.

A munka azonban nem zárult le, a következő időszakban újabb intézményekben indul el a program, hiszen a cél az, hogy a teljes katolikus köznevelési és szakképzési rendszer lehetőséget kapjon a gyermekvédelmi szempontú szervezetfejlesztésre.

A folyamatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának pedagógus szakvizsgát adó képzésének gyermekvédelmi szakiránya is segíti, hiszen az ott szerzett ismeretek biztos alapot adnak a gyermekvédelemért felelős pedagógusok számára. Emellett az Egyetem a pedagógus alapképzésébe is beépíti a gyermekvédelmi ismereteket, valamint a szociális területtel együttműködve, megerősíti és kibővíti az e területen folyó munkát.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fenntartásában működő Katolikus Pedagógiai Intézet ezeken túl egy új együttműködési folyamatot is elindított, amelynek keretében a Pápai Gergely Egyetem Antropológiai Intézetében működő gyermekvédelmi képzést tudják elhozni Magyarországra, ezzel is segítve a köznevelési és szakképzési intézményekben folyó gyermekvédelmi munkát.

Budapest, 2022. szeptember 9.

