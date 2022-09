MKPK Titkársága: 140 ezer diákkal és 14 ezer pedagógussal indult el a 2022/2023-as tanév

2022. szeptember 1-jén 347 katolikus oktatási intézmény 752 telephelyén kezdődött el a 2022/23-as tanév. A Katolikus Egyház köznevelési és szakképzési intézményeiben, nappali képzésben több mint 140 ezer diák kezdte meg tanulmányait. További 2500 diák esti tagozaton tanul. Fejlődésüket több mint 14 ezer pedagógus áldozatos munkája teszi lehetővé.

A 2022/23-as tanév több változást is hozott a katolikus oktatási intézmények számát illetően:

szeptemberben két új katolikus fenntartású iskola (Eger, Szombathely) és hat új katolikus fenntartású óvoda (Dabas, Bodajk, Kaposvár, Körmend, Tapolca, Apátfalva) kezdte meg működését.

Ezeken felül összesen 11 katolikus oktatási intézmény bővült új tagintézménnyel vagy új telephellyel.

A katolikus intézményfenntartók között szeptembertől az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is részt vesz a köznevelési és szakképzési feladatellátásban.

Nagy öröm, hogy az idei tanévben tovább bővült a Szent Imre Könyvek katolikus tankönyvsorozat, amely 1948 óta először ad lehetőséget arra, hogy államilag elismert katolikus tankönyvből tanulhassanak közismereti tárgyakat a diákok.

Örömmel látjuk, hogy egyre népszerűbbek a jelenleg 9–11. évfolyamon használatos magyar nyelv, irodalom, illetve történelem tankönyveink, amelyek jövőre a 12. évfolyam kiadásával válnak teljessé. Az idei tanévben már több mint 102 ezer diák fog tanulni a Szent István Társulat által kiadott tankönyvekből. Tankönyvcsaládunkhoz digitális tananyagtár (kattan.hu) is csatlakozik, amely a tanárok és a diákok számára is elérhető. A felületen a közismereti tárgyak mellett a római katolikus és a görögkatolikus hittankönyvek okostankönyv-változatai is megtalálhatók.

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága

Fotó: Merényi Zita (archív)

Magyar Kurír