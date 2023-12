Mobil betlehem járja be a Kárpát-medencét

Böjte Csaba ferences szerzetes úgy tájékoztat Facebook-oldalán, hogy a betlehemet néhány állat is gazdagítja, és szép alkalmi öltözetek is készültek, ez utóbbiakat az érdeklődők magukra is ölthetik. „Azt szeretnénk, ha nemcsak a szentek ruháját, de a szép, befogadó, Jézust szerető lelkületüket is magunkra öltenénk” – fogalmaz a szerzetes.

A mobil betlehem Sepsiszentgyörgyről indult december 10-én, másnap Csíkszentsimonban volt megtekinthető, a csíksomlyói templomnál járt december 12-én 17 órakor. December 13-án, szerdán 13 órakor Gyergyószentmiklós főterén Csergő Tibor polgármester háziagazdaként fogadta a betlehemet, másnap ugyancsak 13 órától a parajdi sóbányában lesz az évfordulós jármű, innen Marosvásárhelyre megy tovább, ahol december 15-én egy órától a főtemplomnál lesz megtekinthető. Szombaton a szászvárosi templomnál 12 órától Menyhárt Ernő házigazda várja az érkezőket, innen Dévára visz az útja, ahol a telepi templomnál 17 órától Főcze Imre Bonaventura OFM várja a betlehemet. Másnap, december 17-én 15 órától Petrozsényban, a templomnál kereshető fel a mobil betlehem, hétfőn 14 órától a nagyszalontai főtéren Török László polgármester házigazdaként várja az érkezőket. December 19-én, kedden 12 órától a nagyváradi székesegyháznál lesz megtekinthető, a házigazda Böcskei László nagyváradi megyéspüspök. Aznap 17 órától Székelyhídon, a főtéren várja az érdeklődőket Béres Csaba házigazda.

Innen a mobil betlehem Magyarországra megy tovább, ahol Debrecenben (dec. 20.), Miskolcon (dec. 21.), Jászapátiban (dec. 22.) és Budapesten, a nagycirkusz előtt (dec. 23.) lesz megtekinthető.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Böjte Csaba OFM Facebook-oldala.

