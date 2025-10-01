Most kedvezménnyel kapható két, Szent II. János Pál pápáról szóló könyvünk

A Pap bácsi, kösd be a cipőmet! című könyvben anekdotákat olvashatunk Szent II. János Pál pápáról. Kedvcsinálónak álljon itt három történet.

A világ előkelőségei II. János Pál látogatásai előtt gyakran megtanultak néhány mondatot lengyelül. A pápa iránti rokonszenvük és elismerésük jeleként kedveskedni akartak ezzel a gesztussal, ahogyan a pápa is nagy odaadással igyekezett megismerni a felkeresett országok nyelvét, kultúráját. A lengyel nyelv a Vatikánban is egyre népszerűbb lett. A hivatali személyzet tagjai közül sokan megtanultak legalább köszönni a pápa anyanyelvén. De olyanok is akadtak, akik komolyan kezdtek lengyelül tanulni. Állítólag az egyik ismert prelátus is beszerzett egy lengyel nyelvkönyvet, és elkezdett tanulni belőle. Egyik nap, amikor a folyosón összetalálkozott II. János Pállal, meg akarta kérdezni, hogy érzi magát. De eltévesztett egy szót, így végül ezt kérdezte: „Hogy érzi magát a kiskutya?” A pápa először csodálkozva nézett rá, majd tréfásan így válaszolt: „Vau, vau!”

Az egyik apáca, aki a pápa lakosztályán dolgozott, egy nap nagyon fáradtnak látta II. János Pált, és bevallotta neki: „Aggódom Szentséged miatt”. „A szentségem miatt én is aggódom” – felelte azonnal mosolyogva a pápa.

II. János Pál a pápasága idején több mint 250 olasz települést keresett fel, száznál is több külföldi apostoli útja során 131 független államban járt. Nem véletlen, hogy sokan „utazó” vagy „zarándok” pápának nevezték. A ’90-es évek közepén a Vatikánban egy vicc is elterjedt utazásai kapcsán: „Mi a különbség Isten és II. János Pál pápa között? Isten mindenütt jelen van, II. János Pál pedig már mindenütt volt.”

*

Szent II. János Pál pápa soha nem írt önéletrajzot, de beszédeiben, írásaiban, valamint a vele készült interjúkban gyakran felidézte életének fontosabb eseményeit, személyes emlékeit. Ezeket a visszaemlékezéseket válogatta és fűzte egységes egésszé Justyna Kiliańczyk-Zięba, a krakkói Jagelló Egyetem adjunktusa.

A maga nemében egyedülálló kiadvány Lengyelországban 2003-ban, II. János Pál pápává választásának 25. évfordulója alkalmából jelent meg. Az első kiadást hamarosan újabbak követték, a könyv igazi bestseller lett.

A II. János Pál pápa: Önéletrajz című kötet egyszerre megható és elgondolkodtató mű, amelyből nemcsak a szent pápa életének történetét ismerhetjük meg, de saját életünk és a keresztény hivatás számos kérdésére is választ kapunk.

Mind a két könyvet Koncz Éva fordította.

A Pap bácsi, kösd be a cipőmet! és a II. János Pál pápa: Önéletrajz című kötetek októberben 25% kedvezménnyel vásárolhatók meg az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Frenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–18 óráig).

Magyar Kurír