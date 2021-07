Most már az élő köveknek kell egybeilleszkedniük – Templomszentelést ünnepeltek Ongán

A főpásztor a szentbeszédben arról szólt, az evangéliumban elhangzik egy kérdés, melyen az emberiség sorsa múlik: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? (Mt 16,13) Illetve olvashatunk egy másik fontos kérdést is: Amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön? (Lk 18,8) Amikor egy nagy megpróbáltatást él át az emberiség, ezek központi kérdések, és nemcsak globálisan, hanem személy szerint mindenki felé elhangzanak: Te kinek tartasz engem? Hol van a helyem a te életedben?

A kérdésekre az evangéliumban Péter apostol adja meg a választ: „Te vagy a Krisztus, a Messiás, az élő Isten Fia.” Igen, mi is ezt válaszoljuk ezen a Szent Liturgián, a legszentebb pillanatokban, a szent Eucharisztia vétele előtt – tette hozzá a főpásztor, majd idézte az imádságot: „Hiszem, Uram, és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Isten Fia, ki e világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az első én vagyok.” – Ha ezt meggyőződéssel hittel és komolyan mondjuk el, akkor érdemes volt felépíteni ezt a templomot, akkor érdemes volt fölszentelni, akkor érdemes volt áldozatot hozni ezért a napért – hangsúlyozta Orosz Atanáz.

A kinyilatkoztatott szent iratok szerint ennek a templomnak is, mint minden keresztény templomnak, Jézus Krisztus a szegletköve, „benne épültök egybe”, mondja az apostol, hiszen „Jézus Krisztus titokzatos testének vagytok tagjai” – mutatott rá a püspök. – Jézus Krisztust kell hinnünk, elfogadnunk ahhoz, hogy ebben a templomban igazán jól érezzük magunkat, és egymásra találhassunk. Ha őt hittel elfogadtuk, ha belé vetettük minden bizalmunkat, ha őt teljes szívünkből és teljes elménkből minden erőnkkel szeretjük, akkor Péter apostolhoz hasonlóan mi is boldogok lehetünk.

Az Ongai Görögkatolikus Templomért Alapítvány kezdeményezése nyomán a katolikus és nem katolikus helybeliek összefogása és sok-sok jó szándékú támogatás tette lehetővé, hogy a 2019. június 29-én elhelyezett alapkövön ma már kész templom áll.

Csoda ez, aminek nem győzünk örülni, amivel nem győzünk betelni, de a külső építkezés után most következik a belső építkezés – hívta fel a figyelmet a szónok. – Most már azoknak az élő köveknek kell egybeilleszkedniük, amelyeket Jézus Krisztus itt, Ongán, az egyházi közösség tagjainak szán. A szeretetben és élő hitben kell egymásra találnunk ahhoz, hogy ez a templom betöltse Istentől kapott nemes feladatát, és Isten házaként, Jézus Krisztus közösségében az egyházközségének otthona is legyen. Itt, Ongán azzal mutathatjuk meg Jézus Krisztusba vetett igaz hitünket, azzal mutathatjuk meg ragaszkodásunkat, ha mostantól minden ünnepi és vasárnapi Szent Liturgiára eljövünk, ha itt együtt éneklünk és imádkozunk, és az Úr Szent Testéből és Véréből együtt részesedünk.

A templom védőszentjének már fél évtizede Szent Lászlót választotta a közösség, aki maga is fontosnak tartotta a templomok építését. Az ünnepi homíliában Orosz Atanáz a szent király Isten iránti engedelmességére és szeretetére is felhívta a jelenlévők figyelmét, és kérte a szent közbenjárását, hogy Isten országa felé tartva itt, a földön is helyes módon éljünk, és a „lenti ország” és a „fenti ország” összhangjára eljussunk.

Fedor Tibor, a Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztályának vezetője az ünnepségen úgy fogalmazott: „Az, hogy itt lehetünk, a helyi egyházi és világi közösség összefogásának, támogatásának, munkájának az eredménye.”

A főosztályvezető jelen volt az alapkőletételen is. Örömének adott hangot, hogy aktív közösség él a kicsiny városban: „A kormány támogatásának akkor van értelme, ha az adott program mögött élő közösség van, olyan emberek, akik ehhez hozzáteszik a maguk munkáját, hiszen a helyi ügyeket csak az itt élők tudják megoldani, az állam ezt csak elősegíteni tudja.” A magyar kormány 50 millió forinttal támogatta a templom építését.

Az építkezés alig egy évvel ezelőtt kezdődött meg a Nádas utca és Mészáros Lázár utca kereszteződésénél. A bizánci stílusban épült templom Miskolc felé haladva a 37. számú főútról is jól látható. Az épület terveit Németh Sándor készítette, aki sajnos a felszentelést már nem érhette meg. A kivitelezési munkákért Pazonyi Barnabást és Pazonyi Zoltánt illeti köszönet. A templom asztalosmunkáit Nógrádi Gyula készítette, az ikonosztázion képeit Janka Gábor atya festi meg. Az oltáron Boldog Gojdics Pál eperjesi görögkatolikus püspök ereklyéjét helyezték el.

A szentelési szertartáson megáldották a templom harangját is, amit Vajda László kovácsmester öntött. Papp Zoltán parókus az ünnepi liturgia végén a minden Szent Liturgián elhangzó könyörgéssel mondott köszönetet a templom építésében közreműködőknek: „Ezen szent hajlék alapítóiról és jótevőiről emlékezzék meg az Úristen az Ő országában, mindig, most, és mindenkor, és örökkön öröké.”

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Lestál Máté

Magyar Kurír