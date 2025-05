Moszkvai katolikus segédpüspök: Mélyen megindított minket, ahogy a pápa békét sürget

Oroszországban nem sok szív maradt közömbös XIV. Leó pápa békéről szóló szavaira, melyeket a Szent Péter-bazilika központi loggiájáról mondott megválasztásának estéjén.

„Megindított a fegyvertelen és lefegyverző békére való felhívása: egy egyszerű, de mélyreható gondolata, amelyet későbbi beszédeiben is megismételt. Ez új reményt ébresztett” – mondta Nyikolaj Gennagyjevics Dubinyin, a moszkvai Istenanya katolikus érsekség segédpüspöke.

Egy másik fogalom is mély benyomást tett az oroszokra: az egység. „A pápa nyolc alkalommal ismételte meg ezt a szót a péteri szolgálatának kezdetét jelző szentmisén elmondott homíliájában. Fontos buzdítás nemcsak Egyházunk, hanem az egész társadalom számára.”

Párbeszéd, szolidaritás és missziós lelkület voltak XIV. Leó pápa további kulcsfontosságú témái, amelyek azonnal visszhangra találtak. „Alapjában véve ezek folytonosságot jelentenek Ferenc pápa szolgálatával, és ez nagyban megerősít bennünket, valamint új lendületet ad nekünk.” Balzsam, amely csillapítja a konfliktus által drasztikusan megpróbált helyi egyház sebeit, amely továbbra is megállás nélkül imádkozik minden ellenségeskedés teljes megszűnéséért.

A püspök rámutatott arra, hogy az orosz egyház „super partes” (felek fölött álló, független – a szerk.), pontosan azért, mert plébániáikon „különböző nemzetiségű hívek vannak, különböző kulturális hátérrel és gondolkodásmóddal. Ebben a helyzetben az [itteni katolikus] egyház osztozik az emberekkel minden fájdalomban és szenvedésben. Súlyosan nehezedik ránk a tehetetlenség, hogy nem tudjuk közvetlenül megváltoztatni az eseményeket, de bízunk XIV. Leó tevékenységében, amelyet a Szentlélek segít”.

Amikor a pápát megválasztották, az orosz társadalom nagy része – még azok is, akik távol vannak az Egyháztól – meglepetéssel és csodálattal fogadta egy olyan ember személyét, aki azonnal jó benyomást keltett. „Ez igaz – erősítette meg a püspök –, többen is megosztották velem ezt a benyomásukat. Kellemesen meglepődtek, amikor egy fiatalos, energikus és emberileg nagyon szimpatikus pápát láttak. Nyitott szívű embernek érzékelték, aki az emberek szívét is meg tudja nyitni. És ez szükséges ahhoz, hogy társadalmunk minden félelmét leküzdjük.”

A remény egyik kézzelfogható jele az, hogy a Salus Populi Romani ikon másolatát körbeviszik Oroszország plébániáin. „A Szűzanya képe egy ajándék volt, amelyet Ferenc pápa akart nekünk adni – miután a püspökök a vigasztalás jelét kérték tőle –, hiszen sok hívő nem tud elzarándokolni Rómába a jubileumra.” A szentév végén az ikont a moszkvai székesegyházban fogják megőrizni.

A vallásközi párbeszéddel kapcsolatban – amely a béke építése szempontjából is lényeges –, Nyikolaj Gennagyjevics Dubinyin püspök egy általa történelmi jelentőségű eseményről számolt be: egy muszlim csoport lefordította a Fratelli tutti kezdetű enciklikát, amely a testvériségnek és a társadalmi szolidaritásnak van szentelve.

„Miközben a dokumentum orosz fordításán dolgoztunk, örömmel és meglepetéssel tapasztaltuk, hogy ezt a muszlimok már előttünk megtették. Azután kinyomtatták, és közösen mutattuk be [az enciklika fordítását]. Ez történelmünkben az első alkalom, hogy ilyesmi történt: ez a dokumentum újraélesztette a párbeszédet, mert a muszlimok felismerték, hogy az enciklika tartalma valóban az egész emberiségnek szól.”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Hollósi Judit/Magyar Kurír