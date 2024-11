Mozaikkiállítás nyílt a püspökszentlászlói kastélyban

Koczka Csaba mozaikkészítő 2004-ben egy görögországi nyaralás alkalmával szembesült azzal a ténnyel, hogy egy hétköznapi foglalkozású ember is képezheti magát és elmerülhet a képzőművészetben. Találkozott ugyanis egy tengerésszel, aki autodidakta módon fa- és kőfaragással foglalkozott, így alkotott hihetetlen szépségű szobrokat. Ez akkora hatással volt Koczka Csabára, hogy elkezdett mozaikkészítéssel foglalkozni, ami Magyarországon kevésbé elterjedt.

Az azóta Argentínában és számos más országban is már ismert alkotó most hazájában, a gyönyörű püspökszentlászlói helyszínen is bemutatta munkáit, melyek között szakrális témájú alkotások is vannak.

A kiállítást Ormosy Petra, a Pécsi Egyházmegye turisztikai vezetője nyitotta meg, bemutatva az alkotót és műveit. A megnyitón részt vevőket forró tea, pogácsa és kötetlen beszélgetés várta, majd az arra vállalkozók szakavatott segítséggel saját mozaikot is készíthettek.

Koczka Csaba mozaikkészítő kiállítása 2024. november 3-ig látogatható Püspökszentlászlón.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

