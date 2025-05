Mozgásban a Pázmány BTK – Történelmi sikert aratott Esztergom női kézilabdacsapata

Idén is megrendezték a PPKE BTK hagyományos sportnapját, amelynek keretében közel hatszáz hallgató próbálhatta ki magát különféle sportágakban. A megnyitót követően a csapatok rögtön bele is vetették magukat a legkülönfélébb programokba: röplabda, floorball, pingpong, crossfit, strandröplabda, futball és gyalogtúra is szerepelt a kínálatban.

A kalandvágyóbbak Esztergom felfedezésére indultak városismereti játék keretében, míg a kosárlabdázók az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium tornatermében mérték össze erejüket.

A nap egyik legjobban várt eseménye a tanár-diák labdarúgó gálamérkőzés volt: a tanári csapat derekasan helytállt, végül azonban tizenegyespárbaj révén a hallgatók kerültek ki győztesen a barátságos küzdelemből. A mérkőzés további különlegessége, hogy a játékvezető Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője volt, aki már az EB-, a VB- és az UEFA-kupán is bizonyította szaktudását.

A sportnap az esős idő ellenére is jó hangulatban telt, és Neuzer Andrásnak, az Esztergomi Vitézek RAFC elnökének köszönhetően egy remek helyszínen, a Rugby Club területén rendezhették meg.

Az egész napos mozgás, a közösségi élmények és a fair play szelleme kiváló felvezetése volt a másnapnak. Szombaton a MOL Esztergom női kézilabdacsapat hazai pályán legyőzte a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiát (DKKA), és ezzel történelmi bronzérmet szerzett a K&H női kézilabdaligában – megszerezve Esztergom első élvonalbeli érmét a sportágban. A győzelem jelentőségét tovább növeli, hogy a MOL Esztergomnak ez volt az első NB I.-es szezonja – így valóban kiemelkedő teljesítmény, hogy rögtön sikerült a dobogóra állniuk.

A győzelem a PPKE BTK számára is különös büszkeség, hiszen a csapatban három bölcsészkari hallgató is játszik: Kisfaludy Anett (nemzetközi tanulmányok szak), valamint Ballai Anna és Ballai Borbála (kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatók). A bronzérem nemcsak sportsiker, hanem szimbolikus visszaigazolása is annak, hogy az egyetemi élet és az élsport összefonódhat – és együtt képesek történelmet írni.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar

Magyar Kurír