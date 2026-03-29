Mozikba került a Dávid, a bibliai történet első egész estés animációs feldolgozása

A Királyok királya alkotóinak új és nagyszabású animációjában a híres bibliai király, Dávid története elevenedik meg. Amikor az óriás Góliát fenyegeti a népet, egy ifjú pásztor lép elő. Mindössze egy parittya, néhány kő és a rendíthetetlen hit van az oldalán, mégis kész szembenézni a veszéllyel. A fiút hamarosan a hatalom is üldözni kezdi. Útja során folyamatosan próbára tétetik a hűsége, szeretete és bátorsága. Küzdelme végül nemcsak a koronáért, hanem a királyság jövőjéért és lelkéért vívott harccá válik.

A Dávid a tengerentúlon decemberben került a mozikba, januárra pedig lekörözte a szintén az Angel Studiosnál készült (és az ADS által tavaly bemutatott) Királyok királya című, vallási és irodalmi alapú animációt. Ezen kívül a legnagyobb bevételt hozó bibliai témájú animációs film lett Észak-Amerikában a DreamWorks stúdió Egyiptom hercege (1998) című mozija óta.

A Dávid előzménye az ötrészes Young David című animációs sorozat, amely a gyártó Angels stúdió honlapján nézhető meg. A Betlehemben játszódó Young David egy szívhez szóló animációs sorozat, amely egy fiatal pásztorfiú történetét meséli el. Dalai, bátorsága és jószívűsége már jóval azelőtt kijelölik a jövendőbeli király útját, hogy szembeszállna az óriással.

A húsvét előtt mozikba kerülő animációs nagyjátékfilmnek magyar kötődése is van: a dalokat a kétszeres Grammy-díjas Jonas Myrin komponálta, a felvételek pedig Budapesten készültek Jason Halbert (Kelly Clarkson állandó alkotótársa) zenei rendező és a Budapest Film Orchestra közreműködésével.

Dávid lenyűgöző történetét nem először dolgozzák fel mozgóképes formában. 1951-ben David and Bathsheba címmel jelent meg egy nagyszabású kosztümös film Gregory Peckkel Dávid szerepében. A film Dávid király és felesége, Betsabé (Susan Hayward) kapcsolatát követi nyomon, Góliátot pedig a több mint 2 méter magas litván birkózó, Walter Talun alakítja.

1985-ben Richard Gere főszereplésével jelent meg a Dávid király című film. Bár nem volt túl jó fogadtatása sem a kritikusok, sem a közönség körében, az operatőri munkát és Gere játékát pozitívan emelték ki. A film Dávid életét követi nyomon, elsősorban a Sámuel-könyveken, a Krónikák első könyvén és Dávid zsoltárain alapszik.

Japánban egészen érdekes módon gondolták újra Dávid és Góliát történetét. Az 1972-ben bemutatott Daigoro vs. Goliath gyakorlatilag egy szörnyfilm, tele látványos speciális effektusokkal; a történetet ráadásul egy Godzilla-filmtervből fejlesztettek át. A film kasszasiker lett.

A 2009-ben bemutatott A királyság című sorozat lazán kapcsolódik Dávid király bibliai történetéhez. Az alkotók a kortárs Amerikai Egyesült Államok viszonyaira adaptálták a sztorit mind kulturális, mind technológiai szempontból.

Magyar szinkronos előzetes:

Forrás és illusztráció: ADS Service

Videó: ADS Filmek

Magyar Kurír