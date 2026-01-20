Nagy érdeklődés kísérte a Veszprémi Érseki Főiskola nyílt napját

A szervezők minden tanszék számára külön standot alakítottak ki az aula terében, ahol az oktatásban részt vevő oktatók és munkatársak közvetlen tájékoztatást adtak a szakokról, a tanulmányi követelményekről és a továbbtanulási lehetőségekről.

A nyílt nap egyik különlegessége az interaktív bemutatók sora volt: az ápolás és betegellátás szakon például az érdeklődők az újraélesztés alapvető fogásait is kipróbálhatták.

Az intézmény számára kiemelten fontos, hogy a leendő hallgatókkal személyes kapcsolat alakuljon ki, és a pályaválasztás előtt állók ne csupán információkat kapjanak, hanem bátorítást is. Mint elhangzott: a fiatalok gyakran bizonytalanok a döntésük előtt, ezért nagy segítséget jelent számukra, ha nemcsak a képzések struktúráját, hanem egy lehetséges szakmai életutat, karrierívet is maguk előtt láthatnak.

A nap folyamán szakmai előadások is várták az érdeklődőket. Bemutatkoztak a csecsemő- és kisgyermeknevelő, a szociális munka és szociálpedagógia, a katekéta–lelkipásztori munkatárs, a hittanár–nevelőtanár, valamint az ápolás és betegellátás szakok.

Az előadások során szó esett a képzések felépítéséről, a megszerezhető alapdiplomák nyújtotta elhelyezkedési lehetőségekről, valamint a továbbtanulás irányairól is.

Sebestyén József rektor hangsúlyozta: a Veszprémi Érseki Főiskola mára hitéleti tradíciójú intézményből kettős karakterű, szociális és egészségügyi profilú felsőoktatási hellyé vált. A jövőben a teljes vertikumú szociális képzési paletta mellé az egészségtudományi képzések további fejlesztése és bővítése társulhat, így új alapszakok indítása is tervben van.

A nyílt nap résztvevői vezetett túrák keretében bejárhatták a kampuszt és a kollégiumi szárnyat is, bepillantást nyerve az intézmény mindennapjaiba.

A program végén sok visszajelzés érkezett a hallgatóktól és az érdeklődőktől, amelyek egyöntetűen a befogadó, családias légkört emelték ki.

Forrás és fotó és videó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír