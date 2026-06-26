Nagy örömet okoztak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak adományai Kijevben

Több mint másfél millió forintot adtak össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai az ukrajnai háborútól szenvedő rászorulók támogatására. Az adományt a helyben segítő Sant’Egidio közösségnek utalta át a magyar szervezet.

A Sant’Egidio személyesen gondoskodik a bajban lévőkről többek között Kijevben; pontosan tudják, kinek mire van szüksége, ezért az összegből a rászorulók számára legszükségesebb eszközöket vásárolták meg:

nagy teljesítményű hordozható erőműveket, nagy kapacitású power bankokat, tölthető, vezeték nélküli asztali lámpákat és akkumulátoros olvasólámpákat. Emellett egy idősotthon számára is nagy mennyiségben szereztek be olyan higiéniai termékeket és ápolási eszközöket, amelyekből kritikus hiányt szenved az intézmény.

Kijev térségben gyakoriak az áramkimaradások, ezért a családok számára a legnagyobb segítséget a kisebb lakossági áramfejlesztők jelentik, melyekből az MMSZ munkatársai gyűjtésének köszönhetően tíz darabot vásárolt a Sant’Egidio közösség. Ezek a modern generátorok áramellátás idején feltöltődnek, és az időszakos áramszünetekben lehetővé teszik, hogy az emberek fűteni, világítani, főzni tudjanak. A generátorokból jutott az édesapákat nélkülöző többgyermekes családoknak, valamint a háborúban árván maradt gyerekeket gondozó intézményeknek.

A Sant’Egidio közösség köszönetében úgy fogalmazott:

a Máltai Szeretetszolgálat adománya a kijevi emberek számára nemcsak anyagi segítséggé vált, hanem erőteljes jellé is, hogy nem felejtették el őket.

Mint írták, a közösség aktívan jelen van Ukrajna több városában, ahol a helyiek mellett a frontvonalból menekülőket is segítik. A belső menekültek közül többen csatlakoztak a közösséghez, rendszeresen látogatják a magányos időseket; ők adták át a Máltai Szeretetszolgálat adományait is, és ők fognak segíteni az otthonukból kimozdulni képtelen embereknek a Sant’Egidio hot spotjain tölteni a power bankokat és lámpákat. „Ezek az eszközök visszaadják a fényt, a kommunikációt és a meleget a magányos idős emberek és a rászoruló családok otthonaiba az áramszünetek idején.”

Ivan, egy 82 éves férfi ezekkel a szavakkal köszönte meg a magyar máltaiak támogatását: „Köszönöm, megkaptam a power bankot, gondoskodó és időszerű segítség az áramlekapcsolások idején, segít tartani a kapcsolatot a rokonokkal, tölteni a lámpát. Nagyon köszönöm, önök jó dolgot tesznek. Jót és szépet.”

A 45 éves Natalja, aki a harcok elől a frontvonal mellől menekült Kijevbe, úgy fogalmazott, az MMSZ-adományból kapott power bank rendkívül nagy segítséget jelent. „Önöknek köszönhetően édesanyám tudja tölteni a telefonját, így mindig kapcsolatban tudunk maradni. Kívánom, hogy százszorosan kapják vissza a felénk mutatott jóságukat!”

„Vigyünk fényt a háború sötétjébe!” felhívással indította el a gyűjtést március közepén Morva Emília, a Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióvezetője az MMSZ munkatársai és önkéntesei körében. „A szeretet nem szavakban, hanem tettekben mutatkozik meg. Ezt tanította nekünk Kozma Imre atya. Különösen fontos számunkra, hogy most nem mi kértünk másoktól, hanem mi adhattunk. Az adományaink kézzelfogható segítséget jelentenek az apa nélkül maradt családoknak és a magányos időseknek. Ez a felajánlás a közösségünk erejének látható jele.”

A kéthetes kampány során az MMSZ közösségének tagjai összesen 1 665 000 ezer forintot ajánlottak fel.

„Köszönjük Önöknek a szolidaritásukat, közelségüket, támogatásukat és nyitott szívüket, ami segít nekünk is erősebbnek lenni a háború e sötét idejében!” – zárta üdvözletét a kijevi Sant’Egidio közösség.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kijevi Sant’Egidio közösség

Magyar Kurír