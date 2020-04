Nagycsütörtök – Füzes Ádám liturgikus videoblogja: Amikor családban ünneplünk

Ebben az esztendőben a nagyheti szertartásokat a járványhelyzet miatt csak televízión, rádión vagy az internet révén számítógépen, okostelefonon követhetjük. Hogyan tudunk mégis ünnepelni?

Nagycsütörtöki videójában az ünnepnek egy olyan részletét emeli ki, mely pontosan a mostani veszélyhelyzettel állítható párhuzamba: az ünnep családi jellegét hangsúlyozza. Az utolsó vacsora kapcsán arról beszél, hogy a zsidók pészah ünnepén az egyiptomi szabadulásra, a kivonulásra emlékeztek és emlékeznek még ma is – családi, baráti körben. A vacsorára elkészített ételekkel pontosan követik Isten egykori parancsát. Arra emlékeznek, s minket is arra figyelmeztet nagycsütörtök, hogy készülni, indulni kell. A zsidóknak Egyiptomból az ígéret földjére, nekünk pedig az örök haza felé, s az úton úgy kell járnunk, hogy oda egyszer majd beléphessünk. Füzes Ádám a mostani helyzetben videójában arra is figyelmeztet, hogy nekünk is meg lehet és meg kell köszönnünk Istennek az elmúlt napokban, hetekben, illetve az elmúlt esztendőben irántunk tanúsított jóságát.

A videó szól arról is, hogy Jézus a vacsora előtt megmosta tanítványai lábát, mely a szolgák feladata volt. E cselekedet minket is figyelmeztet a mások iránti odaadó szeretetre, alázatra, mely a kölcsönös bocsánatkérés és a megbocsátás ideje is lehet.

Bókay László/Magyar Kurír