Nagylelkű adomány az új győri harang létrejöttéhez

Vajda Péter Veres András püspökkel való találkozásai kapcsán felismerte a Győri Egyházmegye Szent László-kultuszának fontosságát, ezért határozott úgy, hogy a lovagkirály nevét viselő kenyeret készít. Így a szent neve naponta sokszor felhangzik minden egyes boltjukban. Felajánlásának lényege az volt, hogy a Szent László-kenyér árának egy része szolgálja a harang elkészítését. Ehhez kapcsolódóan több kisfilmet is készítettek.

A püspök a találkozón háláját kifejezve köszönőlevelet és egy – a lovagkirály tiszteletét és kultuszát bemutató – könyvet nyújtott át Vajda Péternek. Elmondta, hogy az új harang kondulása által a nem hívők is megszólítva érezhetik magukat, és a harangszó Győr város kultúrájához is hozzátartozik majd. A főpásztor megköszönve a nemes gesztust az ajándékozó családnak azt kívánta, hogy jó egészségben, nemzedékeken át hallhassák a Szent László-harang imára hívó szavát.

2021-ben a Sirha gasztronómiai kiállításra a Pedró Pékség a lovagkirályt ábrázoló látványos kenyérszobrot készített. Az alkotás nagy sikert aratott, így indult a történet, amely végül elvezetett a Szent László-kenyér megszületéséhez. A kenyér különlegessége, hogy rábaközi őszi búzából készül, hagyományos köves malomban őrölve, amelyben nem melegszik fel a gabona 50 fok fölé, így több vitamin és ásványi anyag marad a lisztben. A kenyér második legfontosabb alapanyagát a mélyről jövő szigetközi ásványvíz képezi. A mindennapi betevőt továbbá vadkovásszal, élesztő hozzáadása nélkül érlelik, és parajdi sóval ízesítik. A Pedró Pékség Szent László tiszteletére készített kézműves kenyerét idén június 12-én, Szentháromság vasárnapján áldotta meg Böcskei Győző, a győri székesegyház plébánosa; szent lovagkirályunk ünnepén, június 27-én pedig a hívek a körmenet után meg is kóstolhatták az új kenyeret.

A köszönetnyilvánításra a háromgyermekes Vajda Pétert elkísérte felesége, Hajnalka és legidősebb fiuk, Bendegúz is. Ajándékul egy „nyolcadik” harangot, egy a pék által készített díszterméket hoztak, amely rozsliszt és cukor felhasználásával készült, kakaóval színezve.

A Vajda család a társadalmi életben való aktív szerepvállaláson túl a lakóhelyén, Sokorópátkán is szervesen részt vesz az egyházközség életében. Október 8-ára zarándoklatot szerveznek, a szentmise bemutatására Böjte Csaba testvért kérték fel. A Sokorópátkára zarándokoló hívek megtekinthetik majd a Szent Korona nagy méretű mását is, amely az országban több helyen, például Pannonhalmán is nagy érdeklődésre tartott számot.

A tervek között szerepel a Sokorói Tájegység Egyesülettel karöltve egy székelykapu felállítása is. Jelmondatukhoz híven – „Isten, haza, család” – a nemzeti összetartozás jegyében parkot alakítanának ki, amelynek szívébe fatemplomot építenének, ide várva a hívek nagy családját.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

