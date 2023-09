Naptárreform az Ukrán Görögkatolikus Egyházban: új fejezet kezdődik a keleti rítus történetében

Ahogy arról hírt adtunk, az UGE Püspöki Szinódusa ezt a történelmi döntést Ukrajnában a Lviv-Brjuhovicsiban február 1–2-án megtartott 93. ülésén hozta meg.

Az ukrajnai Ukrán Görögkatolikus Egyház döntése után a görögkatolikusok Lengyelországban, Ausztráliában és Óceániában, Németországban és Skandináviában, az Egyesült Királyságban is áttértek az új naptára, valamint a kazahsztáni és a közép-ázsiai bizánci rítusú katolikusok apostoli adminisztratúrájában. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye is változásokat vezetett be a liturgikus naptárban.

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye kísérleti jelleggel (ad experimentum) vezette be az új naptárt, meghagyva az egyházközségek azon jogát, hogy a régi naptárat használják. A gyakorló görögkatolikusoknak csaknem 95 százaléka elfogadta az új naptárt, úgyszintén a papság és a szerzetesek nagy része. (Forrás: mgce.uz.ua)

Történelme során az UGE a Julianus-naptárt használta. Az új döntés fokozatos átállást jelent a Gergely-naptárra, amelyet a nyugati egyház és a világ egyes ortodox egyházai is használnak, ezzel az UGE hozzájárul a hívek egységéhez Ukrajnában és annak határain túl is.

„A húsvét régi számításának ideiglenes megtartásának köszönhetően, legalábbis ukrajnai igényeinknek megfelelően, továbbra is ortodox testvéreinkkel egy időben élhetjük át a szent húsvétot és a hozzá kapcsolódó liturgikus eseményeket” – jegyezte meg lelkipásztori üzenetében Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek.

„Az egyházunk teljességével együtt úgy éreztük, eljött az idő egy új liturgikus naptár bevezetésére Ukrajnában! Éppen most jött el a megfelelő történelmi pillanat liturgikus megtérésünkre, igehirdetésünk modernizálására, Krisztus evangéliumába vetett hiten alapuló életünk megújítására egyházi létünk liturgikus dimenzióján keresztül” – áll az egyházi naptár megújításáról szóló üzenetben.

Az UGE Püspöki Szinódusának döntése értelmében szeptember 1-jétől az UGE összes állandó ünnepét Ukrajnában az új naptár szerint ülik meg, amely nem tér el a jelenlegi világi naptártól. Nevezetesen: karácsony – december 25., vízkereszt – január 6., Gyümölcsoltó Boldogasszony – március 25., Boldogságos Szűz Mária oltalma – október 1., Szent Miklós – december 6. stb. Az első nagyobb ünnep, amelyet az új naptár szerint fognak megülni, a Legszentebb Istenszülő születése lesz, szeptember 8-án.

Azoknak a parókiáknak, amelyek még nem állnak készen egy ilyen lépés megtételére, 2025 szeptemberéig lehetőségük van püspökük engedélyével a régi naptár szerint megtartani az állandó ünnepeket.

Fontos, hogy az új naptára való áttérés jó alkalom legyen az egyház minden hívő tagja számára, hogy mélyebben elgondolkodjék a nagy egyházi ünnepeken. Hiszen az ünneplésnek nem az a lényege, hogy megemlékezzünk régi vagy új dátumokról, hanem az, hogy elmélyüljünk az ünnepek jelentésében, megértsük, mit jelentenek, miért üljük tisztelettel egy adott napon.

Fordította: Ferenc Hidász OFM

Forrás és fotó: ugcc.ua

