Ne csak megkeressük, emeljük is fel az elveszett bárányt – Farrell dublini érsek átvette a palliumot

Olyan közösség vagyunk, amely megkeresi az „elveszett bárányt”, nemcsak azokat, akik elvesztek, hanem azokat is, akiről nem vesznek tudomást, akiket elfelejtettek vagy elhanyagoltak – fogalmazott Dermot Farrel dublini metropolita érsek.

Nemcsak az a feladatunk, hogy megtaláljuk és hazavezessük őket, hanem az is, hogy magasba, a váll magasságába emeljük őket, ahonnan látni; és e távlattal új életet kezdhetnek, azt az életet, amelyet maga az Élő Kenyér tett lehetővé.

A pallium egy liturgikus fehér gyapjúszalag, amelyet a pápák nyújtanak át a metropolita érsekeknek: az Egyház főpásztorainak felelősségét jelképezi, utal az elveszett bárányra és a Jó Pásztorra, aki életét adja nyájáért. Farrell érsek emlékeztetett rá: a pallium a szeretetközösség jele, amely egy metropolita egyház és Péter katedrája között fenn áll. Köszönetét fejezte ki munkatársainak, a püspököknek, a papoknak és a szerzeteseknek, hogy kitartóan hűségesek szolgálatukban.

Napjainkban nagy elkötelezettséget kívánó időszakot élünk át, amely azonban lelkesítő is, mivel fel kell fedezni azokat az új utakat, amelyeket Isten jelöl ki számunkra – mondta Farrell érsek, hozzátéve, hogy

az erő, amely ahhoz szükséges, hogy erőteljesen és meggyőződéssel járjuk végig életünk útját, maga Jézus, az Élet Kenyere, az Isten tápláléka mindazok számára, akik az élet pusztaságában találják magukat.

A dublini érsek a pusztaság időszakának nevezte a világjárványt a lezárásokkal, a sok nélkülözéssel, a bizonytalanság helyzeteivel, az elszigeteltséggel, amelybe kényszerültünk. Azonban hála az emberek ellenálló-képességének és szolidaritásának, a tudósok erőfeszítéseinek, az egészségügyi dolgozók önzetlen, odaadó elkötelezettségének és a közjót védelmező közpolitikák elfogadásának, ma reménykedhetünk a közösségi életbe való fenntartható visszatérésben – tette hozzá Dermot Farrell.

Az Egyház teljes mértékben támogatta az egészség és a jólét védelméhez szükséges intézkedéseket. Bátorította a híveket, hogy a nyilvános istentiszteletre vonatkozó korlátozásokat tekintsék az önfeláldozás egy formájának. Ugyanígy bátorít mindenkit, hogy aki teheti, hogy oltassa be magát a saját érdekében és azért, hogy a többiek is védve legyenek – hangoztatta a főpásztor, majd arra buzdította a híveket, hogy legyenek felelősségteljesek a mindennapi életben és tartsák tiszteletben a családok közötti kapcsolattartásra vonatkozó irányelveket. Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy értetlenül fogadta a polgári hatóságok döntését, amely megtiltja az elsőáldozást és a bérmálás szentségének kiszolgáltatását, holott engedélyeznek számos más tevékenységet, amelyek csoportosulással járnak. Farrell érsek annak a reményének adott hangot, hogy hamarosan ismét folytatódik az egyházak és a polgári hatóságok közötti gyümölcsöző együttműködés, védelmezve a közegészséget és a vallásszabadságot.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Archdiocese of Dublin

Magyar Kurír