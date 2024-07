Ne félj! – Kilencedik alkalommal rendeztek Ébresztő Fesztivált Csákváron

A szervezők különböző szakterületről érkező előadókat hívtak meg, hogy minél több oldalról vizsgálják meg a témát. Vendégük volt Sörédi Pál pszichiáter, Olaj Anett tanúságtevő, Szarka László geofizikus és Szakács Péter katolikus pap. Az előadásokat délelőtt hallgathatták meg a résztvevők, melyeket később kis csoportokban tudtak átbeszélni. Délután pedig számtalan műhelylehetőség közül választhattak, ahol az őket érintő kérdésekben megfelelő válaszokat kaphattak a szakemberektől. A műhelyek között szerepelt gyászfeldolgozás, női műhely, belső erőforrásaink megtalálása, stresszkezelés, személyes értékességünk mibenlétének felismerése és bibliodráma. Évek óta nagyon népszerű a „Szólj be a papnak” műhely is. Minden nap volt szentmise, ahol a fiatalok szándékaiért is imádkoztak.

A komoly témák mellett természetesen számtalan szabadidős tevékenység állt a fesztiválozók rendelkezésére. Csütörtök délután hatalmas vízi csata kerekedett a plébánia kertjében, ami hűsítően hatott ebben a forróságban. Más napokon szabadulószoba, buborékfoci, soft csúzli, lézerharc közül választhattak a fiatalok. Az úgy nevezett chat szobában lehetett társasozni, kártyázni, aludni és természetesen beszélgetni. Csütörtökön az esti órákban kreatív akadályversenyen vehettek részt a fiatalok, ahol különböző vicces feladatokat kellett megoldaniuk. A feladatok megoldásáról képeket, illetve videófelvételeket készítettek az adott állomások vezetői.

A hét csúcspontja a péntek esti szentségimádás volt, ekkor lehetett gyónni, vagy lelkibeszélgetést folytatni. Akik pedig szerettek volna imádságot kérni személyes szándékaikra, elmehettek a közbenjáró imaszolgálatot teljesítő testvérekhez.

Szombaton, a záróesten az akadályverseny állomásain készült felvételeket nézték meg közösen. A kiscsoportok színdarabokat adtak elő. Különböző félelmeket kellett megjeleníteniük, illetve azt, hogy miként lehet ezeket legyőzni. Kritérium volt továbbá, hogy a színdarabokba beleszőjenek egy-egy szentet, akik közbenjártak a cél érdekében. Nem maradhatott el a közös tánc sem, ahol mindenki jól érezte magát.

Forrás és fotó: Ébresztő Fesztivál/Magasiné Kudlik Mónika; Szlama Ákos atya

Magyar Kurír