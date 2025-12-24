Ne keverjük össze a tűzszünetet a valódi békével! – A jeruzsálemi egyházi vezetők karácsonyi üzenete

A december 22-én kiadott, szokásos közös karácsonyi üzenetükben a jeruzsálemi egyházak pátriárkái és elöljárói arra figyelmeztetnek, hogy ne keverjük össze a tűzszünetet a valódi békével. Az üzenet középpontjában Krisztus megtestesülése áll, mint a remény jele, és felhívást intéznek a nemzetközi közösséghez, hogy támogassa az emberi méltóságon alapuló igazságos békét.

A béke nem redukálható az ellenségeskedés egyszerű felfüggesztésére, hanem igazságosságnak, megbékélésnek és az alapvető jogok tiszteletben tartásának kell kísérnie – szögezik le a jeruzsálemi pátriárkák és egyházi vezetők hagyományos karácsonyi üzenetükben.

A szöveget a Zsidókhoz írt levélre (12,1–2) való hivatkozással kezdik: „Ezért mi, akiket a tanúknak ilyen felhője övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát”. A keresztény egyházi vezetők arra kérik a hívőket, hogy a fegyveres konfliktusok és az instabilitás által jellemzett Közel-Keleten a legnagyobb szenvedés pillanataiban is maradjanak szilárdak a reményben.

Betlehem a remény jele egy sebzett világ számára

Az üzenet középpontjában Krisztus betlehemi születésének jelentősége áll, amelyet az emberi törékenységben született remény jeleként mutatnak be. Ahogy a pásztorokat karácsony este, úgy ma minket is arra hív az evangélium, hogy ne engedjünk a félelemnek és a csüggedésnek.

A tűzszünet nem jelent békét

Miközben üdvözlik a tűzszünetet, amely lehetővé tette számos közösség számára, hogy szabadabban ünnepeljenek, az egyházi vezetők óva intenek az „álbéke” kockázatától, felidézve Jeremiás próféta szavait: „Béke, béke, de nincs béke.” A fegyverszünet ellenére a Szentföldön és a szomszédos országokban továbbra is folytatódik az erőszak, továbbra is megsértik a szabadságjogokat, az áldozatok száma nő.

Szolidaritás a szenvedőkkel

Az egyházak vezetői újból szolidaritásukat fejezik ki mindazokkal, akiket sújt a konfliktus, és arra kérik a keresztényeket és minden jóakaratú embert, hogy tartsanak ki az imában és az elkötelezettségben a valódi és tartós béke iránt.

Az üzenet végén a szentföldi keresztény egyházi vezetők karácsonyi üdvözlettel fordulnak a helyi közösségekhez és a világ minden táján élő keresztényekhez, abban a reményben, hogy Jézus betlehemi születése megújíthatja a megbékélés és az igazságosság utáni vágyat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

