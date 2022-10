Négy év szünet után ismét lesznek Keresztény Film- és Könyvnapok

– Több év szünet után lesznek ismét Keresztény Film- és Könyvnapok. Hogyan készülnek erre az örömteli eseményre, és mi a fő szervezőelv, milyen témák köré csoportosították a rendezvényt?

– A programszervezés során egy szentírási idézetet választottunk: „Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket…” (Ef 2,10). Vezérmotívumként e köré alakítottuk a repertoárt. Törekedtünk a legszebb, legújabb nemzetközi és magyar filmalkotásokat kiválasztani a kereszténység témájában. Valamint olyan produktumokat is választottunk, amelyeket még nem láttak mozivásznon hazánkban az érdeklődők.

– Kalkuttai Szent Teréz anyáról és a fatimai Szűz Mária-jelenésről is készültek már filmek, többet kiadott ezek közül az Etalon. Most viszont két vadonatúj mozit is láthatnak az érdeklődők.

–Teréz anya életéről 2015-ben készült a legújabb film William Ried rendezésében. Itthon még nem mutatták be, így először a filmnapokon láthatják a nézők a Levelek című filmet, melynek főszereplője Juliet Stevenson. Különleges látásmódja van az alkotásnak, talán ebből az aspektusból még nem világítottak rá rendezők Teréz anya életére. A kezdő képsorokban a boldoggáavatási eljáráshoz szükséges csodával indul a film, amelyben a posztulátor kérdéseire történnek a visszaemlékezések Teréz anya levelei fontos szerepet kapnak, beszámol lelki vívódásairól és Isten utáni sóvárgásáról. A Levelek október 28-án, pénteken 20 órakor lesz látható.

Marco Pontecorvo Fatima című filmje 2020-ban készült. Az idős karmelita Lúcia nővért látogatja meg egy író, aki az 1917-es Mária-jelenésekről kérdezi a szerzetest, flashback jelenetekben törnek elő az emlékek. Számomra a leghitelesebben mutatja be e film a fatimai jelenésekről, Andrea Bochelli káprázatos zenei betétjével. Ez a mozi október 29-én, szombaton 20 órakor debütál az Urániában.

– Chiara Lubichról, a Fokoláre mozgalom megalapítójáról tudomásom szerint korábban nem készült mozifilm. Most viszont láthatjuk a Chiara Lubich – A szeretet mindent legyőz című, 2021-es alkotást.

– Giacomo Campiotti olasz filmrendező talán sokak által ismert, ő rendezte a Názáreti Mária és a Mennyországot választom című filmeket is. A történetben a mozgalom kezdetének időszakát állítja középpontba: a második világháború éveit, Chiara személyes elköteleződését, a Fokoláre mozgalom születését. A főszerepben Cristiana Capotondi tűnik fel, aki alakításával méltó emléket állít Chira Lubichnak. Az egyik kedvenc jelenetem, amikor Chiara a templomban beszélget egy szerzetessel: „Nincs túl sok időnk már. Minden hiábavaló, egyedül Isten az, ami állandó.” Ezt az alkotást október 29-én, szombaton 14:45-kor láthatják a nézők.

– Milyen filmeket mutatnak még be a fesztiválon?

– Október 28-án 18 órakor Eperjes Károly rendezésében a Magyar Passió című játékfilmet. Október 29-én, szombaton 10:30-kor Michal Kondrat lengyel rendező Fausztina – Szeretet és irgalmasság című dokumentum-játékfilmjét. 12:30-kor Tolvaly Ferenc rendezésében lesz látható a Szent Ignác útja – Egy új élet reménye magyar dokumentumfilm. 17:30-kor Siklósi Beatrix és Czakó Adorján rendezésében az Ahol az Ég összeér a földdel című dokumentumfilmet láthatjuk a tavalyi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról. Október 30-án vetítik az ugyancsak Giacomo Campiotti rendezte Bakhita – A szabadság kulcsa című játékfilmet.

– A rendezvényen lesznek nyilvános beszélgetések is. Milyen témaköröket érintenek ezek?

– Az emeleti kávézóban zajlanak a kerekasztal-beszélgetések. Október 28-án, pénteken 19 órakor Misszió a hit kérdése címmel Keresztes Ilona szerkesztő beszélget Madassery Benvin Sebastian SVD szerzetessel, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatójával és Csókay András nemzetközi hírű idegsebésszel, orvossal.

Október 29-én, szombaton 14:15-kor Egy új élet reménye címmel Balázs Zsuzsa beszélget a film rendezőjével, Tolvaly Ferenccel és Nagy Bálint SJ jezsuita szerzetes hivatásgondozóval.

16:30-kor Film és valóság címmel Gőbel Ágoston, a Fokoláre mozgalom tagja beszélget Barna Erzsébet fokolarinával, Tanino Minuta fokolarinóval és Szeles Ágnessel, a mozgalom tagjaival.

17:30-kor a díszteremben kerül sor kerekasztal-beszélgetésre, az Ahol az Ég összeér a földdel című dokumentumfilm rendezőivel: Siklósi Beatrixszal, a Kossuth rádió csatornaigazgatójával, Czakó Adorjánnal, a Karnevál Film ügyvezető igazgatójával, valamint Martos Levente Balázs atyával, a Központi Papnevelő Intézet rektorával beszélget Zsuffa Tünde író.

19 órakor a fatimai Szűzanya szavait idézve „Imádkozzatok sokat… és hozzatok áldozatot a bűnösök megtéréséért” címmel lesz kerekasztal-beszélgetés. Horányi Eszter szerkesztő beszélgetőpartnerei: Kovács Zoltán plébános, mariológus; Magó Mária Teréz SFSP ferences szegénygondozó nővér és Késmárkyné Demeczky Mária, a pasaréti rózsafüzér társulat vezetője.

– Milyen érdekességeket emelne még ki a rendezvényről?

– Október 28-án, pénteken 17:30-kor ünnepi megnyitóval kezdődnek a filmnapok. Egyúttal az Etalon Film 15 éves jubileumát is ünnepeljük. Az évek alatt több száz keresztény értékeket képviselő filmet és könyvet jelentettünk meg, tudatosan válogatott egyetemes erkölcsi üzenetet hordozva.

Ünnepi beszédet mond Böjte Csaba ferences szerzetes és Torgyán Atilla, az Etalon Film alapító vezérigazgatója.

A filmnapokon jelenik meg a legújabb kiadványunk, Az emberiség fáklyavivői lexikon harmadik kötete.

Megjegyzem: minden program ingyenes és regisztrálni sem szükséges! A három nap alatt film- és könyvvásár is lesz. A bemutatott filmek igaz történetek alapján készültek, a filmek korhatár-besorolása: 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.

További információt a keresztenyfilmek.hu honlapon találnak.

Az érdeklődők kövessék az Etalon Film- és Könyvkiadó Facebook-csoportját, ahol mindennap érdekességeket, bővebb információkat lehet megtudni a rendezvényről.

Az Etalonfilmek YouTube-csatornán pedig a filmekből láthatnak összeállítást.

Az Uránia Filmszínház műsorából is tájékozódhatnak az érdeklődők.

– Ön, mint tapasztalt hittanár, hogyan adja át a keresztény értékeket a hittanórákon a játék- és dokumentumfilmek segítségével?

– Az értékorientált hittanórák a mai korban nélkülözhetetlenek. Számomra rendkívül fontos, hogy a hittanosoknak legyen mindennapi, élő kapcsolatuk az Úr Jézussal, s ez legyen konstruktív. Ennek elengedhetetlen része katekézisünk egyik legfontosabb alapja, az imádságra nevelés. Hogyan tudom én segíteni őket imaéletükben? Olyan jó, hogy szentjeink méltó példákat állítanak elénk, a ránk maradt írásaikban, imaéletük tapasztalásaiból, gondolok itt a nemrégiben ünnepelt Kis Szent Terézre, ahogy a mindennapi szeretet „kis útján” gyermeki egyszerűséggel tudott haladni. Hogyan tudunk mi is erre az útra lépni?

Ha hittanórákon filmjelenetre kerül sor, az mindig igényes, minőségi és hiteles alkotás legyen, aminek szigorúan a korosztálynak megfelelőnek kell lennie egyben. Általában felvezetem néhány mondatban a történelmi helyzetet, fontos aktualitásokat. A vizuális szemléltetés után megosztások következhetnek, ezt próbálom interaktívan értékorientált módon, ha kell külön stratégia szerint alakítani: ami lehet változatosan páros beszélgetés során vagy kis csoportokban, személyes reflexióként, csendben elmélkedve. Mi volt az, ami felkeltette bennük az érdeklődést és miben tudnák követni, hogyan tudnak kapcsolódni a mindennapi életük során, akár tapasztalattal apró döntéseket hozni. Külön öröm, hogy a gyerekek mindig érdeklődnek és vissza is kérdeznek, hogy engem mi érintett meg.

– Mit remél a fesztiváltól?

– Remélem, a filmek perspektívái elnyerik a nézők tetszését és a releváns kerekasztal-beszélgetések során el tudunk mélyülni hitünkben, Istennel való kapcsolatunkban. Tulajdonképpen az egész fesztiválnak és a filmes missziónak az lenne a lényege, hogy segítsük a nézőkben felkelteni a vágyat az Isten felé vezető úton. Ugyanakkor meg tudjuk szólítani azokat a testvéreinket is, akik szeretnének elmélyülni a hitükben. Szeretettel várjuk a szerzetesközösségeket, plébániai csoportokat, hittanos csoportokat, lelkiségi mozgalmakat. Szent Maximilian Kolbe atya szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, hogy a filmek révén milliókat lehet evangelizálni. Adja Isten, hogy így legyen!

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír