Négy jelölt csatlakozott a domonkos közösséghez Sopronban

A beköltözés és a jelöltek megáldásának ünnepi pillanata az esti imaóra után érkezett el.

Kostecki Andrzej vikárius köszöntötte a fiatalokat, majd megáldotta a domonkos kereszteket.

Az áldás és a köszöntés egyszerre volt egyszerű és súlyos: annak a jele, hogy a jelöltek nem vendégek csupán, hanem rálépnek arra az útra, amelynek a közösség is részese lesz.

Az elöljáró azt kívánta, hogy a jelöltek a közösségi életben otthonra találjanak, és a rendházban ne csak falakat, hanem testvéri teret és biztos kapaszkodókat tapasztaljanak meg.

A jelöltség ideje a megismerés és a beilleszkedés ideje. A Budapestről, a főváros környékéről és a Felvidékről érkezett jelöltek a következő hónapokban közelebbről is megismerik a két magyar – soproni és debreceni – rendház mindennapjait, a domonkos élet rendjét, a közös imádság és a szolgálat ritmusát.

Ha a jelöltidő alatt megerősödik bennük a hívás, és a közösség is úgy látja, akkor várhatóan nyár végén, a beöltözéssel megkezdhetik a novíciátust.

„Imádságban kísérjük indulásukat: hogy a jelöltek örömmel és kitartással tanulják a közösségi életet, növekedjenek szabadságban és felelősségben, és egyre tisztábban ismerjék fel, merre hívja őket az Úr Szent Domonkos rendjében” – olvasható a magyar domonkos rendtartomány honlapján közzétett beszámolóban.

Forrás és fotó: Domonkosok Magyarországon

