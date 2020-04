Négy keréken érkezik a segítség – A pécsi egyházmegyei karitász mindennapjai

„Győzzük le együtt a vírust!” – ezzel a mottóval hirdetett akciót a Toyota. Az autógyár a járványügyi helyzet idejére kisteherautókat adományoz karitatív célok támogatására. Ennek részeként jutott a pécsi egyházmegyei karitász is egy tehergépjárműhöz, amely nagy segítséget jelent a napi munkavégzésben. A legnagyobb feladatot ezekben a hetekben az élelmiszercsomagok, tisztító- és fertőtlenítőszerek, kórházi ágyak, valamint a távoktatáshoz szükséges technikai eszközök eljuttatása jelenti a rászorulókhoz. Ennek kivitelezésében jut kiemelt szerephez a jármű, amelyet a Toyota Autófókusz Kft. zalaegerszegi telephelyén vehettek át a karitász képviselői.

A Pécsi Egyházmegye területén 42 karitászcsoport működik. A szervezetnek nagy segítséget jelent a tehergépjármű, hiszen az adományok így gyorsabban és hatékonyabban érhetnek célba.

Az új jármű nagy segítség az élelmiszermentés során is, hiszen a karitász munkatársai nap mint nap elhozzák a Tesco Áruházból a lejárat előtt álló élelmiszereket, és még aznap eljuttatják azokat a rászorulókhoz. Most nagyobb mennyiségű adományok is könnyebben mozgathatóak, és a tehergépjárműnek köszönhetően tudták elszállítani a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által felajánlott adományokat is.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



