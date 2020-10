Nekem a rózsafüzér azt jelenti, hogy élet – Kisiskolások gondolatai a rózsafüzér imádságról

„A környezetismeret könyvemben olvastam a rózsáról és a rózsafüzérről. Rózsából is készül rózsafüzér. A rózsafüzért imádkozásra is használják. Mi is szoktunk tizedeket imádkozni. Ez nemcsak egy rózsafüzér, hanem egy fegyver is a gonoszság ellen.”

„Csipkebogyóból is készítettem rózsafüzért. Egy nénihez fogok járni, aki szabályosan készíti el ezt a fegyvert. Azért fegyver, mert Pio atya azt mondta. Most ebben az időszakban az én fegyverem lesz a rózsafüzér.”

„Az osztállyal minden nap imádkozunk egy tizedet. Nagyon szeretek rózsafüzért imádkozni, mert megnyugtat és el tudok csöndesedni.”

„Szeretek imádkozni. A rózsafüzér tökéletes hozzá. Eleinte rózsából készült ez a csodaeszköz. Még anno azt mondta a tanító néni, hogy a Szűzanya szereti, ha imádkozzuk a rózsafüzért. Nagyon egyszerű ima. Benne van Jézus élete. Van rózsafüzérem. Ez egy segítő eszköz az imádkozáshoz.”

„Nekem a rózsafüzér azt jelenti, hogy élet. Mindig segítsünk az embereken vagy a holtakon a rózsafüzérrel, mert az ima csodára képes.”

„Ha a rózsafüzért imádkozom, akkor olyan, mintha megnyílna az ég és a dédimama lejönne hozzám. Akkor már nem is vagyok szomorú. Én nagyon szeretek imádkozni, de a kedvencem a rózsafüzér.”

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

