Nem csak „elithittanosoknak” – Ismét megrendezték az újudvari Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábort

Gál Gábor főszervező – aki Kálóczi Anitával vállvetve viszi a tábor szervezésének és lebonyolításának terheit – elmondta: Az elmúlt két évben a bevezetett korlátozások miatt nem kerülhetett sor a rendezvényre.

„A második évben azért már lehetőségünk nyílt egy családi nap megrendezésére, amely annyira jól sikerült s oly népszerű volt a gyerekek és a szülők körében egyaránt, hogy az idei tábor első napján, július 10-én ismét megszerveztük – mondta el Gál Gábor. – Szeretnénk, ha ez hagyománnyá válna.”

A még Fliszár Károly volt újudvari plébános által elindított tábort idén két turnusban rendezték meg összesen kétszáz gyerek és fiatal részvételével, akik zömében a Kaposvári Egyházmegyéből érkeztek.

A program a már említett családi nappal vette kezdetét. Varga László megyéspüspök tartott szentmisét és beszélgetett a gyerekekkel, akiket a hét folyamán népi játszótér, számos kézműves program, köztük a gelsei önkéntes tűzoltók bemutatója, az Exatlon című tévéműsor mintájára szervezett vetélkedő – benne Búzás Dorottya exatlonos látogatásával – és papi fórum várt.

Ahogy a püspök megfogalmazta: a Szent Rita nevét viselő tábor alapvetően missziós tábor – erős benne a hittanos vonulat, szentmisék és imádságok is vannak –, de mivel olyan gyerekek is vannak a résztvevők között, akik nem feltétlenül „elit hittanosok”, így nagy hangsúlyt fektetnek a játékra, a szabadidős programokra, ismeretterjesztő előadásokra is.

Gál Gábor arról is beszélt: eddig a tábor mindig az éppen aktuális újudvari plébános felügyelete alá tartozott, mostantól azonban a püspök évről évre más, nem feltétlenül helyi atyát bíz meg e teendővel; idén például Tölgyesi Dávidra esett a választása.

Sándor László nagyatádi plébános lassan már 20 éve rendszeres vendége a tábornak, mindig hoz gyerekeket is. Elmondta: a Szent Rita táborban mindig nagyon jó a hangulat, ennek köszönhetően az újudvari a katolikus táborok közt is fogalom, az itteni lét pedig egyfajta életstílus. Szerinte egyetlen negatívuma van csak: „függőséget” okoz, olyannyira, hogy „amikor az ember Nagykanizsa felé közeledve meglátja a tévétornyot, beleborsódzik...”

Szepetnekről érkezett a 11 éves Matola Dóra, aki először táborozik itt. Mint mondta: minden tetszik neki a programok közül, nagyon jók a kiscsoportos beszélgetések is. Természetesen, ha lehet, jövőre is jön.

Forrás: ZAOL / Kaposvári Egyházmegye

Fotók: Horváth Márton

Magyar Kurír