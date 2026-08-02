Nemcsak a vicc lehet szakállas, hanem a kódex is – Különleges kincs Kalocsáról

Kultúra – 2026. augusztus 2., vasárnap | 16:32
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A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár július 30-án megjelent Facebook-bejegyzése egy igazán furcsa relikviát mutat be.

A legbizarrabb kincsünk: vajon mit keres egy néhai szentföldi zarándok 543 éves levágott szakálla a kódexünkben? – olvasható a könyvtár közösségi oldalán.

A kalocsai érseki gyűjtemény egyik legkülönlegesebb darabja az az 1483-ban befejezett kódex, melynek kinyitásakor a szerző, Konrad Beck levágott szakállfürtjével találjuk szembe magunkat. A csatolt képünkön látható, hogyan is néz ki a Jeruzsálemet megjárt több mint fél évezredes korú arcszőrzet.

Sajó Tamás remek tanulmányából megismerhető a kódexünk kalandos története, melyet ide kattintva lehet elolvasni: https://riowang.studiolum.com/hu/2009/09/terra-sancta.html

„…nem ez a legkülönlegesebb a könyvben, hanem a kötéstábla belső oldala, amelyen olyan kétszárnyú pergamen ablakocska nyílik, mint az adventi csokoládésdobozokon Katalintól karácsonyig minden egyes napra. Az ablak mögött a fa kötéstáblába vágott fülkében máriaüveg alatt, papírba bugyolálva valami furcsa fekete kóc látható. A papíron nehezen kisillabizálható német felirat: Cůnrat becken bart von Iherusalem anno 1483º – azaz: „Konrad Beck szakálla Jeruzsálemből, 1483”. A könyvtárosok emiatt már a 19. században a „Bart-Codex”, azaz „Szakáll-kódex” nevet adták a kötetnek.”

Mit is tehetnénk még hozzá? „Barba prolixa et gladio stricto, Terram Sanctam defendemus.” Hosszú szakállal és kivont karddal védjük a Szentföldet!

Forrás és fotó: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár Facebook-oldala

Magyar Kurír

#egyházmegyék #egyháztörténet

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