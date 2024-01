Nemzetközi képzőművészeti pályázatot hirdet a Szent Péter-bazilika

A pályázaton való részvétel ingyenes, és a világ bármely pontjáról jelentkezhetnek rá művészek. A pályázók szabadon választhatják meg a stílust és a technikát, de a hagyományos tizennégy stációs keresztutat kell megfesteniük.

A pályázatra online jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni január 8. és január 31. között. Az űrlaphoz egy PDF formátumú, legfeljebb tíz korábbi eredeti műalkotásból álló válogatást kell csatolni, rövid képaláírásokkal és releváns technikai információk megnevezésével, továbbá egy szintén PDF formátumú rövid szakmai önéletrajzot is angol vagy olasz nyelven. A pályázati űrlap január 8-tól elérhető a Szent Péter-bazilika hivatalos honlapján.

A jelentkezőket március 15-ig értesítik arról, hogy bejutottak-e a vatikáni művészeti pályázatra. A művészeknek ezt követően be kell nyújtaniuk egy festményvázlatot (bekeretezve, eredeti formájában) a 12. stációról (Jézus meghal a kereszten), 50 × 50 cm-es méretben, valamint egy második, a művész által szabadon választott, a korábbitól eltérő keresztútállomást ábrázoló grafikavázlatot, a korábbiakban megjelölt méretben, klipszkeretben. A két vázlatot július 15-ig személyesen vagy futárral kell eljuttatni a Vatikánba az alábbi címre: Fabric of St. Peter in the Vatican, Largo della Sagrestia, s.n.c., 00120 Vatican City. A beküldött vázlatokat a Vatikánban zárt körű kiállításon mutatják be, és a Szent Péter-bazilika konzerválásáért és karbantartásáért felelős hivatal által kijelölt független bizottság bírálja el. Az elbírálást követően minden pályázó visszakapja a benyújtott munkáit; ezek elszállítására 2025. február 28-áig lesz lehetőségük az alkotóknak.

A győztest szeptember 30-án nevezik meg a Szent Péter-bazilika honlapján. A megbízás elnyerése után a művésznek több mint egy éve lesz arra, hogy 2025. december 31-ig elkészítse a keresztút stációit ábrázoló 14 festményt a kiíró által megjelölt formában és anyagra. Az alkotások 2026. február 8-ától a nagyböjt végéig lesznek láthatók a Szent Péter-bazilikában.

A pályázatra, az anyagiakra és a szerzői jogra vonatkozó további információkat az eredeti kiírásban találhatnak az érdeklődők.

