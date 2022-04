Népszerű a továbbtanulni vágyók körében az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

A jelentkezők több mint fele nappali tagozaton kíván továbbtanulni. Egerben a nappali tagozat, míg a jászberényi campuson elsősorban a levelező képzés népszerű. A legtöbb, 1700 fölötti jelentkezést a Bölcsészettudományi és Művészeti Karon, illetve a Pedagógiai Karon regisztrálta az Oktatási Hivatal. A jelentkezések egyharmada pedagógusképzésre érkezett. Ezen a képzési területen továbbra is a gyógypedagógia alapszak a legnépszerűbb, mind az egri, mind a jászberényi képzési helyszínen, de kiemelkedő a jelentkezések száma a tanító szakra is.

A Bölcsészettudományi és Művészeti Karon a művészeti képzések a legnépszerűbbek, azon belül is a tervezőgrafika, a mozgóképkultúra és médiaismeret alapszak, valamint a grafikusművész osztatlan képzés, melyekre több száz jelentkezés érkezett. A bölcsészettudományi képzési területen az idén is az anglisztika alapszak iránt a legnagyobb az érdeklődés, csak nappali tagozatra 118 jelentkezés érkezett.

A meghirdetett tíz képzési terület közül a pedagógusképzésen túl az informatika és a gazdaságtudományok területéhez tartozó alapszakokon a legnagyobb arányú a jelentkezés. Az Informatikai Karon a programtervező informatikus szak a legnépszerűbb valamennyi képzési szinten. Idén először hirdették meg ezt a szakot angol nyelven, mesterképzésben, mely a linzi Johannes Kepler Egyetemmel közös képzésben valósul meg, és amelyre most első alkalommal tizenhét jelentkezést regisztráltak.

A gazdasági üzleti képzések elsősorban nappali tagozaton kedveltek a fiatalok körében. A gazdálkodási és menedzsment szakon felsőoktatási szakképzésben és alapképzésben több százan tanulnának. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon a közgazdásztanár szak mellett vezetés és szervezés, illetve szociálpedagógia mesterszakot is meghirdettek. Ez utóbbi indítására Jászberényben is lehetőséget biztosít az egyetem.

A Természettudományi Karon idén is a sporttudomány a legnépszerűbb, mintegy ezer jelentkezéssel. A legtöbben az edző alapszakra nyújtották be a felvételi kérelmüket, de nappali tagozaton a sportszervező, valamint a rekreáció és életmód alapszakok is nagyon keresettek.

A pedagógusképzésben tanulók támogatására az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a fenntartó Egri Főegyházmegye támogatásával Pyrker János-ösztöndíjat alapít. A tanulmányi eredménytől függő, a tanulmányok teljes idejére járó havi százezer forintos ösztöndíjjal is szeretnék biztosítani a pedagógus-utánpótlást a főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézményekben.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye/Eszterházy Károly Katolikus Egyetem



Magyar Kurír