Nigéria: „Ki áll a civilek lemészárlása mögött?” – Onaiyekan bíboros a karácsonyi támadásokról

Miért nem változik semmi? Ezt a kérdést tette fel John Olorunfemi Onaiyekan bíboros, Abuja emeritus érseke annak az egyre aggasztóbb helyzetnek a láttán, amelyben Nigéria évek óta szenved: fegyveres mészárlások, számos vérontás a védtelen civilek között.

Még nagyon friss emlék a karácsony esti mészárlás, amelyet az ország középső részén fekvő Plateau állam több településén hajtottak végre a helyiek által jól kiképzett bűnözőknek tartott csoportok, akik válogatás nélkül vettek célba civileket, legalább kétszáz halálos áldozatot szedve. Emellett körübelül ötszázan megsebesültek a támadássorozatban. „Mészárlás, szörnyű katasztrófa – kommentálta a bíboros –, ami azonban nem újdonság számunkra.” Kifejti, hogy az országot legalább tíz éve sújtják ezek a támadások. „A kormány mindig azt mondja, hogy mindent megtesz a jelenség felszámolásáért, de végül semmi sem történik. A bűnözők továbbra is rengeteg fájdalmat okoznak az embereknek” – jelentette ki.

A mészárlás után Caleb Mutfwang kormányzó „barbárnak, brutálisnak, indokolatlannak és jól összehangoltnak” nevezte a fegyveres akciókat. Szóvivője, Gyang Bere leszögezte, hogy a kormány „megelőző intézkedéseket hoz majd az ártatlan polgárok elleni folyamatos támadások megfékezésére”. Annak ellenére, hogy a rendőrség számos északi és központi régióban, valamint a fővárosban, Abujában is szigorította az ellenőrzést, a fegyveres csoportok továbbra is háborítatlanul tevékenykednek.

Az ilyen jellegű jelenségekkel foglalkozó Open Doors megfigyelőközpont kiemeli, hogy hosszú idő óta szenvednek a főként keresztény földműves közösségek a muszlim fuláni pásztorok támadásaitól, és figyelmeztet, hogy a vallási vonatkozást sem szabad figyelmen kívül hagyni. Hozzáteszik, hogy természetesen a helyzet összetettsége olyan magyarázatot igényel, amely több szempontot is figyelembe vesz, beleértve az etnikai, gazdasági és társadalmi szempontokat is.

„Számomra és nagyon sok nigériai számára felfoghatatlan, hogy a kormány minden rendelkezésére álló eszközzel képtelen azonosítani, hogy kik a felbujtók, kik azok, akik a fegyvereket vásárolják” – magyarázza a bíboros. Karácsonykor 27 falut fosztottak ki. „Ez több mint háború – mutat rá. – Még mindig várjuk, hogy lássuk végre, mit tesz most a kormányunk.” A nigériai bíboros emlékeztet arra, hogy nyolc éven át, tavaly májusig az országot Buhari tábornok vezette, akit a nigériai biztonsági helyzettel kapcsolatban sokan – mivel ő maga is fuláni – cinkosnak tartottak. Onaiyekan felveti azt is, hogy az elkövetők esetleg egyszerűen terroristák, nem pedig nigériaiak. „De ha kívülről jönnek, hogyan jutnak be az országunkba, és hogyan szervezik meg ezeket a borzalmakat? Most új kormányunk van – jegyzi meg –, és az elnök Nigéria egy másik részéről származik. Nem értjük, miért nem változik mégsem semmi. Éppen ellenkezőleg – mutat rá –, úgy tűnik, hogy a dolgok egyre rosszabbra fordulnak. Mi pedig továbbra is várunk.”

A nigériai főváros emeritus érseke reméli, hogy rövid időn belül lesz valami eredmény. Panaszolja, hogy a hatóságok folyamatosan ígérgetik, hogy vizsgálatot indítanak. Kifejti, hogy eközben a vallási vezetők arra emlékeztetik a lakosságot, hogy „kerülni kell a bosszút, ami nem segít és nem vezet a békéhez”. Végül háláját fejezte ki Ferenc pápának, aki az elmúlt év végén felidézte ezeket az eseményeket: „Számunkra ez nagy vigaszt jelent. Tudjuk, hogy az ő szava vigasztalást jelent sok ember számára, mert így mások is hallották, mi történik az országunkban.”

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Fotó: Lambert Attila (archiv)

Magyar Kurír