Nyáron is járják az országot az eucharisztikus kongresszus hírnökei

Két hónappal az Eucharisztikus Kongresszus nyitómiséje előtt a hírnökök viszik a rendezvénysorozat hírét szerte az országban és a Kárpát-medencében.

Szegeden több száz érdeklődő várta a hírnököket: Csókay Andrást, Dolhai Attilát és Szikora Róbertet. A siker akkora volt, hogy Kopasz István atya, akit koronavírus miatt lélegeztetőgépen kezeltek, és az orvosok mindössze 10 százalék esélyt adtak a felgyógyulására, meghívta őket július 14-én az üllési plébániájára.

A felvidéki Bacsfán Vérkönnyező Boldogasszony búcsúünnepe volt, a hívek nagy örömére pedig a NEK szimbóluma, a missziós kereszt is jelen volt.

Szent László király ünnepéről is méltó módon megemlékezett a kongresszus stábja. Mátraverebély-Szentkúton Mohos Gábor püspök celebrált szentmisét, ahová lovas zarándokok is érkeztek. A lovagkirály legendája szerint 1091–92-ben Szent László király a kunok elől menekült, és egy szakadékhoz ért. Reménytelennek látszó helyzetében lovával ugratott egyet és a ló patája nyomán ekkor forrás fakadt, melyről óhatatlanul is a NEK jelmondata jut eszünkbe: „Minden forrásom belőled fakad!”

Boldog Apor Vilmost Győr vértanú püspökeként ismeri a széles közvélemény, ám előtte huszonhárom évig Gyulán volt plébános, püspökké is a Viharsaroknak ebben a városában szentelték. A hívek itt is nagy számban, két busszal készülődnek a kongresszusi részvételre. A NEK munkatársai innen Békéscsabára is ellátogattak.

Az esztergomi Szent Adalbert Központban „Így látják ők” címmel beszélgetést rendeztek, ahol ugyancsak nagy tömeg várta a szeptemberi világesemény hírnökeit: Kubik Annát, Dolhai Attilát és Pindroch Csabát.

A NEK hírnökei eljutottak a hétvégén a Máriagyűdi Ifjúsági Találkozóra, Óbudavárra, Kecskemétre és Miskolcra is. Máriagyűdön Fodor Réka önkéntes hírnök buzdította a fiatalokat és a zarándokokat a missziós kereszt jelenlétében. Különleges hangulata volt a missziós kereszt óbudavári látogatásának, ahol Udvardy György veszprémi érsek celebrált szentmisét. Itt állandó szobrot is kapott a missziós kereszt, melynek alkotója, Ozsvári Csaba épp a Balaton-felvidéki településen adta vissza lelkét Teremtőjének.

A kecskeméti arborétumban álló Mária-kápolna előtti réten a Keresztény Értelmiségiek Szövetség tagjai kaptak tájékoztatást az eucharisztikus kongresszus programjairól.

Miskolcon a NEK kísérőprogramjaként eucharisztikus szavalóversenyt szerveztek. A rendezvényen tiszteletét tette Fábry Kornél, a NEK főtitkára, a zsűriben pedig a kongresszus hírnökei közül többen is helyet foglaltak.

„Örömmel halljuk és tapasztaljuk, hogy sokan készülődnek a kongresszusra” – mondta Zsuffa Tünde, a NEK sajtófőnöke, értékelve az országjárás eddigi tapasztalatait. Úgy látja, az emberek megmozdultak, és egyre aktívabbak két hónappal a nagy rendezvény kezdete előtt.

Az országjárás folytatódik, illetve a NEK munkatársai a tervek szerint ellátogatnak a felvidéki Peredre, illetve a székelyföldi Csíksomlyóra is, utóbbi esemény egy kerékpáros zarándoklat végével esik egybe.

Forrás és fotó: NEK

Magyar Kurír