Jöjj, és lásd! – Nyílt hétvége az Egri Érseki Papnevelő Intézetben

A nyílt hétvégére azokat a fiatal fiúkat várják Egerbe (Foglár György utca 6.), akik már betöltötték a 14. életévüket.

A hétvégén való részvétel ingyenes, de jelentkezés szükséges, amit IDE kattintva lehet megtenni.

A szervezők kérik, hogy a résztvevőknél legyen vasárnapra ünnepi öltözetet, a többi programhoz pedig kényelmes ruházat (pl. a szombati keresztúthoz túraöltözetet) továbbá, jegyzetfüzet, és természetesen jókedv és nyitottság.

„Imádság, közösség, beszélgetések, kérdések őszintén, válaszok tabuk nélkül. Lehet, hogy benned is ott van a kérdés, a hívás?” A jelenlegi szeminaristák egy rövid, személyes hangvételű kedvcsinálót is készítettek:

„Kíváncsi vagy, milyen az élet a szemináriumban? Tényleg csak imádság és tanulás? Kíváncsi vagy, kik a kispapok, milyenek a hétköznapjaik, mit csinálnak a szabadidejükben, és hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek? Gyere el a szemináriumi nyílt hétvégére, és tölt velünk egy hétvégét! Ne csak hallj róla, ne csak gondolkodj rajta, jöjj, és lásd!” – invitálnak az egri érseki szeminárium növendékei rövid videójukban.

Forrás és fotó: Egri Érseki Papnevelő Intézet Facebook-oldala

Magyar Kurír