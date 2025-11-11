Nyílt hétvége a piarista növendékházban

Megszentelt élet – 2025. november 11., kedd | 9:00
A piarista hivatás iránt érdeklődő fiatalok számára nyílt hétvégét szervez a Kalazantínum növendékház november 28–30. között Budapesten.

„Rómában megtaláltam Krisztus szolgálatának számomra legjobb módját a szegény gyerekek szolgálatában, és ezt el nem hagynám semmiért a világon.”
(Kalazanci Szent József)

A piarista rend alapítója, Kalazancius hosszú utat járt be életében, míg ezt a mondatot megfogalmazta önmagáról, a hivatásáról. A nyílt hétvégével a hivatásukat kereső fiatalok számára szeretne segítséget nyújtani a Kalazantínum növendékház: az érdeklődők betekintést nyerhetnek a piaristák ima- és közösségi életébe, küldetésébe, valamint megismerhetik a piarista képzési folyamatot, de lehetőség nyílik személyes beszélgetésekre is a növendékekkel és az örökfogadalmas piarista szerzetesekkel.

A nyílt hétvégét azoknak a 17–27 év közötti fiataloknak szerveziük, akik fontolgatják a piarista szerzetesi életet, illetve szeretnének többet megtudni a piaristaságról, a szerzetesi életről.

Jelentkezni IDE kattintva lehet.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

#szerzetesek

