Nyissuk ki a szívünket a csodákra – Érseki szentmise vízkereszt ünnepén Egerben

Szentbeszédében elmondta, az Úr megjelenésének ünnepével lezárul a karácsonyi időszak. Az ünnepnek a karácsonyon túlmutató tartalma az az evangéliumi egyetemesség, mely azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az emberiség egyetemes megváltója, kiterjed mindenkire.

A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentumát idézve a főpásztor kiemelte: az Egyház, vagyis Isten népe, miközben Isten országát meghonosítja valahol, egy-egy nép mulandó javaiból semmit sem vesz el, sőt, ellenkezőleg a népek képességeit és erkölcseit – amennyiben jók – , elfogadja és támogatja és elfogadva megtisztítja, erősíti és nemesíti azokat! A közös hit tesz bennünket hittestvérekké, olyan emberekké, akiknek egy a szíve és a lelke – tette hozzá.

Karácsony éjszakáján ott voltak Jézus körül a napkeleti bölcsek, akik pogányok voltak, keletről érkeztek, követve a csillagot.

Örvendeztek, amikor látták a csillagot, s ezt az örömöt tanulhatjuk tőlük, mert öröm oka az, hogy az út Jézushoz vezet.

A bölcsek egy csecsemőben ismerték fel az Urat, nekünk egy darabka ostyában mutatkozik meg, vagy talán éppen embertársainkban, talán éppen a padban ülő szomszédunkban. Elrejtőzik életünk eseményeiben, találkozásainkban, szinte bújócskát jásztva kísér bennünket, és arra vár, hogy végre felismerjük-e őt. Meghagyja nekünk az örömöt, a felfedezés örömét.

Az Oltáriszentségben lakozó Jézus azonos azzal, akit a bölcsek imádtak, így minden szentmisében vele találkozhatunk. „Ha pedig egyszer rátaláltunk, akkor ragaszkodjunk hozzá. Legyünk hálásak, és ne szégyelljük soha azt, hogy mi hozzá tartozunk. Ezért most az Úr megjelenésének ünnepén nyissuk ki a szívünket a csodákra, ismerjük fel a betlehemi kisdedben az emberi nem megváltóját, aki a mi személyes Megváltónk is” – buzdított tanításában a főpásztor.

A szentmise végén Csizmadia István plébános köszöntötte a főpásztort, akit 1993-ban ezen a napon szentelt püspökké Szent II. János Pál pápa.



Szöveg: Bérczessy András

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír